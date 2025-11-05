Trump asegura que no figurar en una papeleta electoral y el cierre del gobierno ayudaron a los demócratas en Nueva York 

El cierre del gobierno y derrota republicana fue el centro de las declaraciones de Donald Trump tras conocerse los resultados de las elecciones locales en Estados Unidos.

El presidente afirmó que el conflicto por el presupuesto federal minó las posibilidades del Partido Republicano frente a los demócratas.

Trump, en recientes declaraciones, señaló que la indecisión y el enfrentamiento al interior de su partido, junto con la incapacidad de evitar el cierre parcial del gobierno, redujeron la confianza de los votantes conservadores y debilitó la imagen republicana a nivel nacional.

"Trump no estaba en la boleta electoral y el cierre del gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche", dijo el presidente de EEUU.

Impacto del cierre del gobierno en el Partido Republicano

La situación que desembocó en el cierre del gobierno no solo afectó al Ejecutivo, sino que generó división dentro del propio Partido Republicano, alejando a votantes indecisos e impulsando la participación demócrata.

Expertos consultados por medios estadounidenses coinciden en que los partidos que se perciben responsables de la parálisis suelen pagar el costo ante las urnas.

Mientras algunos líderes conservadores piden autocrítica y análisis a profundidad, Trump insistió en remarcar este episodio como el punto de quiebre.