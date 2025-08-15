Trump asegura que México hace lo que él le diga que haga en sus fronteras 

El reciente pronunciamiento de Donald Trump, donde asegura que México hace lo que él le diga en materia de seguridad fronteriza, ha encendido el debate político sobre la soberanía mexicana y la relación bilateral.

“México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga”, dijo el presidente estadounidense.

Trump sostiene que, durante su mandato, impuso condiciones estrictas y que el gobierno mexicano las acató, lo que para él representa un ejemplo de liderazgo firme.

Contexto de las declaraciones y reacciones inmediatas

Las declaraciones de Trump fueron realizadas durante una entrevista televisiva en el contexto de la actual campaña presidencial en Estados Unidos.

Según se explicó, Trump criticó las políticas migratorias actuales y aseguró que solamente bajo su administración México se alineó completamente a sus demandas, reforzando la seguridad en la frontera sur.

Políticos mexicanos y figuras internacionales no tardaron en responder. Diversos analistas consideran que los dichos de Trump agudizan la presión entre ambos países justo cuando la migración y el narcotráfico son temas centrales en la agenda binacional.

Algunos expertos señalan que estos comentarios pueden afectar negativamente las relaciones diplomáticas y la percepción internacional de México como un país soberano.

Por su parte, el gobierno mexicano evitó una confrontación directa, aunque enfatizó la importancia del diálogo y la cooperación entre los dos países.

“Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: en México, el pueblo manda”, dijo la mandataria sin decir a quién iba dedicado

La relación México-Estados Unidos históricamente ha tenido momentos de colaboración y desacuerdo, sobre todo en materia de seguridad fronteriza, un tema que ha sido objeto de controversias recurrentes.