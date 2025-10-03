Trump asegura que líderes de Hamas “están rodeados” por militares israelíes

En sus más recientes declaraciones, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que los líderes de Hamas "están rodeados" por militares israelíes, haciendo referencia al desarrollo militar en la Franja de Gaza.

La situación entre Israel y Palestina atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el inicio del conflicto armado en la región.

Trump, conocido por su política pro-israelí durante su mandato, destacó que “los líderes de Hamas tienen los días contados” y elogió la capacidad de las Fuerzas de Defensa de Israel para “neutralizar” a los principales dirigentes del movimiento palestino.

Estas declaraciones surgen en medio de operativos intensos en Gaza, donde la comunidad internacional ha manifestado preocupación por el incremento de víctimas civiles y la crisis humanitaria.

Reacciones internacionales ante el conflicto en Gaza

La postura de Trump ha generado reacciones divididas tanto en EEUU como en América Latina, donde varios países han pedido el cese al fuego y una salida diplomática al conflicto Israel-Palestina.

Mientras tanto, organismos internacionales y grupos defensores de derechos humanos han instado a Israel y Hamas a respetar las leyes humanitarias.

Por otro lado, algunos expertos, como el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), señalan que la estrategia militar israelí podría prolongarse y causar aún más polarización regional.

La atención global sigue centrada en la Franja de Gaza, mientras las operaciones militares avanzan y los dirigentes de Hamas enfrentan una de las presiones más intensas desde el inicio del conflicto.