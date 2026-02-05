El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado recientemente que Irán está buscando negociar para no repetir una crisis similar a la vivida en Venezuela.

La declaración, realizada en un evento público, utiliza la crítica situación venezolana como punto de referencia para advertir sobre el riesgo de una desestabilización política y económica en Irán.

Desde su perspectiva, Teherán estaría dispuesto a avanzar en conversaciones con Washington debido a los efectos de las sanciones y la presión internacional.

"Están negociando porque no quieren que los ataquemos", sostuvo el presidente de EEUU durante su discurso en el Desayuno de Oración Nacional en Washington D. C., el tradicional evento anual que reúne a destacadas figuras de la comunidad empresarial, política y religiosa.

Trump destacó que su gobierno ha enviado una flota a Irán, como una advertencia; lo que ha generado una respuesta positiva de Irán.

"Por cierto, hay otra maravillosa Armada navegando maravillosamente hacia Irán en este momento", señaló el mandatario estadounidense.

Comparaciones internacionales: Lecciones de la crisis venezolana

La crisis en Venezuela ha sido utilizada repetidamente como ejemplo por líderes y analistas internacionales al describir los peligros de un colapso político.

Para Trump, Irán teme una situación similar, con impacto sobre la vida cotidiana de la ciudadanía y el aislamiento global.

Si bien la realidad sociopolítica de Irán difiere en algunos puntos clave, la presión económica ha generado efectos comparables, según el análisis del exmandatario.

Por otro lado, expertos de fuentes independientes sostienen que el contexto iraní tiene dinámicas propias que no necesariamente reproducirían el caso venezolano, aunque admiten que la presión externa suele forzar a ciertas economías a renegociar sus posiciones internacionales.