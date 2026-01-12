Trump asegura que Irán busca negociar en medio de protestas y tensión militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este domingo que las autoridades de Irán han mostrado interés en entablar negociaciones con Washington, luego de que él mismo advirtiera sobre posibles acciones militares en respuesta a la violenta represión de las protestas en ese país.

Trump hizo sus declaraciones a bordo del avión presidencial mientras regresaba de una gira y señaló que, aunque existe la disposición de Irán para dialogar, la administración estadounidense también valora otras opciones de respuesta si la situación interna en Irán continúa deteriorándose. “Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar”, afirmó el mandatario ante periodistas.

El presidente subrayó que su gobierno recibe informes horarios sobre las protestas y que tomará una decisión con base en la evolución de los hechos. Asimismo, advirtió que EEUU podría actuar antes de que se concrete un encuentro formal si considera necesario responder a la violencia que ha dejado un elevado número de muertos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Trump también criticó la respuesta de Teherán, señalando que las autoridades iraníes “han cruzado una línea” debido a la severidad de la represión, que según grupos de derechos humanos ha causado cientos de muertos y miles de detenciones desde fines de diciembre.

Mientras tanto, el régimen iraní ha advertido que cualquier intervención militar estadounidense sería fuertemente resistida y ha planteado amenazas contra bases estadounidenses e instalaciones aliadas si se llegara a un conflicto.

La situación se mantiene tensa y en desarrollo, con varios países observando de cerca tanto la violencia interna en Irán como las posibles implicaciones diplomáticas y estratégicas de un eventual diálogo o confrontación entre Teherán y Washington.