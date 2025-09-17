Trump asegura que destruyó una tercera embarcación narcoterrorista en el Caribe 

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos "eliminó" tres supuestas embarcaciones venezolanas de droga en el mar Caribe, según declaró durante un reciente discurso de campaña.

La noticia ha causado interés y reacciones entre líderes políticos de América Latina y analistas internacionales, en medio de la tensa relación bilateral entre Venezuela y Estados Unidos.

"De hecho, eliminamos tres embarcaciones, no dos, pero ustedes vieron dos", dijo el presidente estadounidense, sobre los resultados de sus operaciones en el Caribe.

Detalles y contexto del anuncio de Trump

Durante el acto, Trump no ofreció documentación ni detalles operativos específicos sobre las presuntas embarcaciones destruidas.

Según fuentes, el mandatario presumió el hecho como un logro en la lucha contra el narcotráfico de Venezuela hacia Estados Unidos.

"Dejen de enviar (miembros del) Tren de Aragua o a sus presos a nuestro país. Dejen de enviar drogas a EEUU", dijo Trump.

El gobierno de Venezuela, por su parte, no ha emitido comentarios oficiales hasta el momento, aunque en oportunidades anteriores ha rechazado versiones similares sobre acciones unilaterales en el Caribe.

La supuesta destrucción de estas embarcaciones de narcotráfico refuerza el debate sobre la efectividad de los operativos antidrogas internacionales y la necesidad de cooperación entre naciones.

Expertos consultados afirman que la cooperación es fundamental para combatir este flagelo, aunque señalan la importancia de una mayor transparencia en las acciones y resultados.

Por su parte, la ONU condenan las "ejecuciones extrajudiciales" de EEUU en aguas internacionales.

"La ejecución extrajudicial por parte de Estados Unidos de 11 personas cuando hundió un buque civil en el mar Caribe el 2 de septiembre de 2025, y de tres personas en otro buque el 15 de septiembre".