Trump aprueba la venta de 3,350 misiles de alcance extendido a Ucrania 

Estados Unidos ha aprobado la venta de 3,350 misiles adicionales a Ucrania, una decisión que consolida el apoyo militar de Washington al gobierno de Kiev en medio del prolongado conflicto con Rusia.

Este nuevo acuerdo, autorizado por la Casa Blanca, responde al llamado urgente de Ucrania para fortalecer su defensa aérea frente a los bombarderos y ataques rusos.

El anuncio de la venta de misiles se produce en un contexto de tensiones persistentes entre Ucrania y Rusia, donde la ayuda militar occidental juega un papel determinante.

Estados Unidos, principal aliado de Ucrania, ha insistido en la necesidad de suministrar recursos defensivos avanzados para impedir el avance de las fuerzas rusas y proteger infraestructuras críticas.

Detalles del acuerdo y reacciones internacionales



Según se informó, la aprobación incluye misiles aire-tierra de precisión y sistemas que fortalecerán la capacidad ucraniana de repeler ataques aéreos.

La decisión ha recibido el respaldo de varios socios occidentales, mientras que otros gobiernos han expresado inquietudes sobre una posible escalada en el conflicto.

La venta de misiles a Ucrania podría cambiar el balance estratégico en Europa del Este, incrementando la presión sobre Moscú para reconsiderar su ofensiva.

Por su parte, el Kremlin ha advertido sobre posibles represalias ante lo que considera una “provocación” de Occidente.