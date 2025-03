Trump aplica la "Ley de enemigos extranjeros": Envía decenas de supuestos criminales a El Salvador 

Estados Unidos (EEUU) y El Salvador sellaron el fin de semana el acuerdo migratorio con el envío de decenas de supuestos criminales, que estarán recluidos por un año en las cárceles salvadoreñas.

El impresionante traslado lo confirmó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en sus redes sociales, generando una ola de comentarios, tanto a favor como en contra de la decisión del líder latinoamericano de albergar a supuestos criminales en su territorio.

"Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Fueron trasladados de inmediato al CECOT, el Centro de Reclusión para Terroristas, por un período de un año (renovable)", posteó en X Bukele.

De acuerdo con el presidente salvadoreño, el gobierno de Donald Trump pagará por la estadía de los indocumentados, en su mayoría de origen venezolano. "Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una tarifa alta por nosotros".

Bukele detalló que los nuevos reclusos se incorporarán en diversos talleres y labores bajo el programa Ocio Cero, obligando a los supuestos criminales a participar en el proyecto carcelario.

"Con el tiempo, estas acciones, combinadas con la producción que ya generan más de 40,000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Ocio Cero, contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario. Actualmente, cuesta $200 millones al año", aseguró el presidente salvadoreño sobre su decisión de recibir a los 238 inmigrantes acusados en EEUU por actos criminales.

El gobernante de la nación centroamericana calificó su decisión de recibir a los 238 supuestos criminales del Tren de Aragua y MS-13 como un avance en la lucha de la criminalidad.

"Como siempre, seguimos avanzando en la lucha contra el crimen organizado. Pero esta vez, también ayudamos a nuestros aliados, logrando la autosuficiencia de nuestro sistema penitenciario y obteniendo información vital para hacer de nuestro país un lugar aún más seguro. Todo en una sola acción", destacó el gobernante.

