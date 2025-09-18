Trump anuncia su intención de designar a Antifa como organización terrorista

El presidente estadounidense Donald Trump informó a través de su plataforma Truth Social que planea declarar al movimiento antifascista Antifa como una organización terrorista. El anuncio se realizó en las primeras horas del jueves, hora del Reino Unido.

“Me complace informar a nuestros muchos patriotas de EEUU que estoy designando a ANTIFA, UN DESASTRE RADICAL DE IZQUIERDA, COMO UNA ORGANIZACIÓN TERRORISTA MAYOR”, escribió Trump, agregando que recomendará investigar a quienes financien al grupo “de acuerdo con los más altos estándares legales y prácticas”.

Hasta ahora, no está claro cuál será el mecanismo legal que Trump empleará para efectuar esta designación, ni quiénes o qué entidades serían específicamente señaladas, dado que Antifa no tiene una estructura centralizada ni un liderazgo definido.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó a CNN que esta medida forma parte de “una serie de acciones que el presidente tomará para enfrentar organizaciones de izquierda que fomentan la violencia política”. La decisión se produce tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, y se suma a los esfuerzos de algunos funcionarios de la administración por señalar lo que consideran un esfuerzo coordinado de la izquierda para incitar violencia.

La propuesta ha generado críticas entre algunos legisladores demócratas, quienes advierten que podría convertirse en un pretexto para reprimir la disidencia o puntos de vista opuestos. Además, se desconoce qué efecto práctico tendría esta designación, ya que aunque Trump prometió lo mismo durante su primer mandato y su entonces fiscal general William Barr calificó las actividades de Antifa como “terrorismo doméstico”, no existe una ley que permita sancionar de manera equivalente a grupos domésticos, como sí ocurre con organizaciones terroristas extranjeras.