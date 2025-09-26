Trump anuncia que medicamentos importados tendrán un arancel del 100% a partir de octubre 

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que, a partir de octubre, se aplicará un arancel a medicamentos importados, según confirmó la administración republicana en un comunicado reciente.

Esta nueva política busca frenar la dependencia de productos farmacéuticos extranjeros y motivar el desarrollo de la industria local.

El “arancel a medicamentos importados” impactará tanto a consumidores como a farmacéuticas, con efectos que ya generan debate en el país.

Las autoridades aseguran que el principal objetivo es fortalecer la producción nacional de medicamentos y “proteger los empleos estadounidenses”, siguiendo una línea de política proteccionista adoptada durante la campaña electoral de Trump.

Sin embargo, sectores de la salud han expresado su preocupación por un posible aumento en los precios de medicamentos y la dificultad para acceder a fármacos esenciales, especialmente en comunidades vulnerables o con enfermedades crónicas.

Impacto para consumidores y farmacéuticas

Expertos señalan que la implementación de un arancel podría traducirse en un incremento de costos para consumidores y una reacción negativa en el mercado farmacéutico global.

Algunas organizaciones médicas han advertido sobre el riesgo de desabastecimiento si las importaciones se encarecen o ralentizan.

Además, países latinoamericanos —principales proveedores de insumos genéricos— podrían verse afectados por esta medida.

La administración Trump ha defendido la medida asegurando que estimulará la inversión y creación de empleos en territorio estadounidense, aunque la Cámara de Comercio de EEUU, solicitó un análisis de impacto antes de la entrada en vigencia.