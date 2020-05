Trump anuncia que EEUU pone fin a su relación con la OMS

El presidentes estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes la ruptura de relaciones con la Organización Mundial de la Salud (OMS) al confirmar que redirigirá los fondos a otras instituciones.

Con lo anterior, EEUU sella el fin de las relaciones con el organismo internacional al que ha acusado de sesgarse con China para ocultar información sobre el Covid-19.

Aunque el gobernante no brindó detalles al respecto, analistas han indicado que con la distribución de los fondos a otras instituciones se da un claro mensaje.

En conferencia de prensa el gobernante notificó que entre 400 y 500 millones de dólares anuales que se destinaban para la OMS serán entregadas a otras entidades.

Medios locales no proporcionaron mayor información de la ruptura de relaciones y si es oficial, aunque ya se esperaba una salida permanente de EEUU del organismo.

Trump se enfrascó en una disputa con la organización al culparla de negligencia ante la propagación del nuevo coronavirus, Covid-19.