Trump anuncia que EEUU abandonará 66 agencias internacionales 

El gobierno de Donald Trump ha anunciado formalmente la decisión de abandonar 66 agencias internacionales, entre estas 30 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una medida que ha causado gran impacto en la política exterior de Estados Unidos.

La "Trump salida agencias internacionales" no solo marca una ruptura con organismos multilaterales clave, sino que plantea dudas sobre el futuro de la cooperación global en temas como salud pública, derechos humanos y comercio.

El anuncio, confirmado por agencias internacionales, detalla que la decisión es parte de una estrategia para redefinir el rol de Estados Unidos, priorizando los intereses propios sobre compromisos internacionales considerados por Trump como "costosos e innecesarios".

Entre las agencias de las que el país se desligaría se encuentran entidades relacionadas con la ONU, programas de desarrollo e instituciones de salud global.

Implicaciones para la política exterior de Estados Unidos

La retirada de Estados Unidos de estas 66 agencias internacionales podría tener consecuencias múltiples. Analistas coinciden en que eventualmente la política exterior de Estados Unidos pueda volverse más aislacionista, debilitando la influencia del país en escenarios globales e incentivando que otras potencias llenen el vacío.

Además, organizaciones como la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud perderían uno de sus principales financiadores y aliados.

Por su parte, expertos en relaciones internacionales señalan que esta medida complica la respuesta global ante emergencias, como las pandemias, y afecta la reputación de Estados Unidos como líder mundial.