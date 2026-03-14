El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes 13 de marzo que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un intenso bombardeo sobre objetivos militares en la isla Kharg, principal centro de exportación de crudo de Irán. Además, advirtió que podría atacar la infraestructura petrolera de la zona si se obstaculiza el tránsito marítimo seguro por el estrecho de Hormuz.

Trump aseguró en redes sociales que se trató de “una de las operaciones de bombardeo más poderosas en la historia del Medio Oriente”. Según él, se destruyeron todos los objetivos militares de la isla, considerada “la joya de la corona” de Irán. Sin embargo, indicó que decidió no afectar la infraestructura petrolera por el momento. A pesar de ello, advirtió que cualquier interferencia con el paso seguro de los barcos podría cambiar esa decisión.

Kharg, ubicada a unos 30 kilómetros de la costa iraní y con un tamaño aproximado a un tercio de Manhattan, concentra cerca del 90% de las exportaciones de crudo del país, según JP Morgan. Además, expertos alertan que un ataque directo podría interrumpir el flujo de petróleo iraní y generar represalias inmediatas en la región. Especialmente, las consecuencias podrían sentirse en el estrecho de Hormuz, por donde normalmente pasa una quinta parte del petróleo y gas licuado a nivel mundial.

Ante la situación, Trump anunció que la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros por el estrecho para garantizar la reanudación de las exportaciones. De igual forma, buscan enfrentar el aumento de los precios de la gasolina en el país. La isla Kharg ha sido un punto clave en la expansión petrolera iraní desde la década de 1960. Esto se debe a que gran parte de la costa del país es demasiado poco profunda para superpetroleros.

EEUU permite reventa de petróleo venezolano para uso privado en Cuba bajo licencias especiales