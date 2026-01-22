Trump anuncia acuerdo marco sobre Groenlandia y la región Ártica tras reunión con la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles a través de su red social Truth Social que ha establecido las bases de un futuro acuerdo sobre Groenlandia y toda la región Ártica, tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante su participación en el Foro Económico de Davos. Según Trump, la iniciativa beneficiará tanto a Estados Unidos como a las naciones aliadas de la OTAN.

Rutte confirmó a CNN que la publicación del mandatario estadounidense es “exactamente certera” y que está “totalmente de acuerdo con ella”, agregando que “habrá más conversaciones” sobre el tema.

Como parte de este marco, Trump aseguró que no impondrá los aranceles previstos para el 1 de febrero contra ocho países aliados que han desplegado tropas en Groenlandia para apoyar la seguridad y soberanía danesa. El presidente detalló que las negociaciones continúan sobre el proyecto de defensa antiaérea “Cúpula Dorada” y mencionó que su vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros funcionarios están a cargo de las conversaciones, informándole directamente sobre los avances.

El anuncio subraya la intención de EEUU de consolidar su influencia en el Ártico mediante un acuerdo multilateral, evitando medidas económicas punitivas contra sus aliados europeos.