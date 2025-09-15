Trump amenaza con emergencia nacional en Washington por crimen

En recientes declaraciones, Trump amenaza con emergencia nacional en Washington para controlar el crimen, una medida que podría cambiar la forma en la que se enfrenta la inseguridad en la capital de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump aseguró que, de volver a la Casa Blanca, considerará declarar una emergencia nacional en la ciudad de Washington D.C. para frenar los índices de criminalidad.

La propuesta de Trump surge en medio de una creciente preocupación por la seguridad pública en la capital y la presión sobre las autoridades locales para tomar medidas eficaces.

Según Trump, una intervención federal fortalecería la presencia de las fuerzas del orden y agilizaría la aplicación de leyes más estrictas contra el delito. Esta amenaza ha generado debate tanto en la esfera política como entre los habitantes de la ciudad.

La declaración de emergencia nacional otorga al presidente poderes extraordinarios para tomar decisiones rápidas, incluyendo el despliegue de recursos federales y la movilización de la Guardia Nacional. En el pasado, estas medidas han sido aplicadas para responder a desastres naturales y crisis sanitarias, pero rara vez por razones de criminalidad urbana.