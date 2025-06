Trump amenaza al líder supremo de Irán: "Sabemos exactamente dónde se esconde" 

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó al líder supremo de Irán, Alí Jamenie, asegurando que sabe dónde se esconde, dejando entrever que es un blanco fácil para Israel.

Trump fue contundente al señalar que la paciencia de Estados Unidos (EEUU) se está agotando, presionando a la nación islámica a firmar un acuerdo nuclear para detener los bombardeos.

"Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo", escribió el mandatario en su red social, generando polémica en las redes sociales.

Trump fue claro al decir que no piensa matarlo, por ahora, pero que al saber su ubicación, las fuerzas militares de Israel podrían asesinarlo, como lo sugirieron hace unos días.

"No vamos a eliminarlo, al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Se nos está agotando la paciencia. Gracias por su atención a este asunto", agregó el líder republicano.

Horas antes de dejar claro que conocen la ubicación del líder supremo de Irán, el presidente estadounidense informó que Israel había tomado el control total del espacio aéreo del país persa.