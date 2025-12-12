Trump amenaza a Irán por su programa de misiles: "Vamos a destruirlos" 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que considerará más bombardeos contra Irán si el país islámico continúa su programa de misiles y pruebas de armas, según recientes declaraciones recogidas por medios internacionales.

La advertencia añade tensión a un clima global ya marcado por conflictos regionales y mantiene a la comunidad internacional a la expectativa.

Trump bombardeos Irán programa de misiles es la frase que resume este nuevo capítulo de amenazas en la geopolítica de Medio Oriente.

Trump, conocido por su retórica contundente, afirmó que “vamos a destruirlos” si Irán sigue desarrollando misiles capaces de portar cabezas nucleares.

Estas palabras surgen tras informes sobre recientes maniobras militares iraníes y el avance de sus programas balísticos, lo que, según fuentes estadounidenses, representa un riesgo importante para la seguridad regional.

Analistas subrayan que este tipo de amenazas suelen incrementar el nivel de alerta en la zona y podrían provocar respuestas diplomáticas o militares por parte de Irán.



Reacciones internacionales ante las amenazas de Trump

La comunidad internacional ya se ha pronunciado respecto a las declaraciones. Algunos países aliados de Estados Unidos han llamado a la calma y piden resolución diplomática, mientras que otros temen una escalada que derive en un conflicto abierto.

Irán, por su parte, rechazó lo que califica como “provocaciones” y reiteró su derecho a desarrollar tecnología defensiva.

El actual escenario revive tensiones pasadas y refuerza el historial de sanciones y enfrentamientos indirectos entre Washington y Teherán.

Las conversaciones sobre el acuerdo nuclear permanecen en un punto muerto, agravando aún más las perspectivas de diálogo.