Trump amenaza a Irán con una intervención militar si no accede a un acuerdo nuclear 

El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que escribió y envió al líder de Irán, ayatollah Alí Khamenei, advirtiéndole que está dispuesto a una intervención militar si no accede a un acuerdo nuclear.

Trump reveló detalles del contenido de la carta en una entrevista para Fox Businnes News. "Le escribí una carta diciendo: Espero que negocien, porque si tenemos que intervenir militarmente, será algo terrible", dijo el mandatario sobre la posibilidad de una intervención militar.

Posterior a la entrevista de Trump, la Casa Blanca confirmó que el gobernante estadounidense envió la nota con el objetivo de llegar a un acuerdo nuclear.

Analistas han señalado que se trata de una amenaza directa con enviar tropas estadounidenses, declarando una guerra abierta a Irán.

"Preferiría negociar un acuerdo. No estoy seguro de que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero podemos llegar a un acuerdo que sería tan bueno como si ganara por la vía militar", agregó Trump al confirmar la intervención militar en el país árabe.

Al respecto, el mandatario indicó que algo va a pasar si Irán se niega a un convenio relacionado con mermar la fabricación de armas nucleares.

Hasta el momento, Irán no ha respondido a las amenazas del gobernante estadounidense. Se desconoce si la carta llegó al líder iraní.

No es la primera vez que Trump amenaza con una intervención militar a Irán, hace unos días indicó que estaba dispuesto a bombardear el país.

"Me gustaría llegar a un acuerdo con Irán sobre un programa no nuclear. Preferiría eso a bombardearlo hasta los cimientos", dijo Trump sobre sus acciones para controlar el programa nuclear de Irán.