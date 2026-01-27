Trump amenaza a Corea del Sur con aranceles por no cumplir el acuerdo comercial con EEUU

El presidente estadounidense Donald Trump anunció la imposición de nuevos aranceles a las importaciones provenientes de Corea del Sur, ante la negativa del Poder Legislativo de aprobar el nuevo acuerdo comercial.

“Debido a que la Legislatura coreana no ha promulgado nuestro Histórico Acuerdo Comercial, lo cual es su prerrogativa, por la presente estoy aumentando los ARANCELES de Corea del Sur sobre autos, madera, productos farmacéuticos y todos los demás aranceles recíprocos, del 15 % al 25 %”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

En un comunicado, la Casa Azul de Corea del Sur dijo que hasta el momento “no hay aviso oficial ni explicación sobre los detalles” por parte del Gobierno de EEUU.

Impacto económico y reacción internacional ante los aranceles

El gobierno surcoreano rápidamente expresó su preocupación y buscará medidas para proteger sus exportaciones.

Por otro lado, economistas señalan que el acuerdo comercial entre EEUU y Corea del Sur podría verse afectado a largo plazo, lo que podría desatar una ola de represalias comerciales en la región asiática.

Esta situación recuerda otros episodios recientes en los que EEUU ha adoptado políticas de tarifas comerciales similares, generando tensiones con socios clave.

Expertos consideran que estas acciones impactan directamente en la economía global, elevando incertidumbres e inestabilidad.