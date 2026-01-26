Trump amenaza a Canadá con aranceles del 100% por el pacto con China 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a ubicarse en el centro del debate internacional tras declarar que impondría aranceles del 100% a Canadá en caso de que el gobierno canadiense concrete un acuerdo comercial con China.

La advertencia de Trump, dada a conocer a pocos meses de las próximas elecciones estadounidenses, pone en alerta a los mercados y aumenta la tensión en las relaciones EEUU Canadá.

Según sus declaraciones, cualquier acercamiento comercial entre Canadá y China sería respondido con severas medidas arancelarias, lo que podría afectar no sólo a Canadá, sino también a la dinámica regional y a las cadenas de suministro de varios países latinoamericanos.

"Si Canadá hace un acuerdo con China, será inmediatamente objeto de un arancel del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos", dijo el presidente estadounidense.

Reacciones y posibles impactos en Latinoamérica



Expertos advierten que una guerra comercial entre ambos socios del T-MEC podría repercutir negativamente en Centroamérica y Sudamérica, áreas que dependen de exportaciones e importaciones con Estados Unidos y Canadá.

Además, el endurecimiento de las posturas frente a China amenaza con redefinir alianzas económicas globales.