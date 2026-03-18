En un giro relevante para la economía sudamericana, Estados Unidos aliviará sanciones al petróleo venezolano.

La decisión tiene como objetivo aliviar las alzas al precio de combustible derivas por la guerra que inició EEUU e Israel en contra de Irán.

El alivio parcial de las sanciones busca incentivar mayores avances en el diálogo político interno de Venezuela.

Según el Departamento de Estado, las nuevas disposiciones permitirán una exportación más fluida de petróleo venezolano a mercados internacionales.

Sin embargo, esto se mantendrá siempre y cuando se mantengan avances democráticos verificable.

Impacto regional de la medida y reacciones internacionales

El posible regreso del petróleo venezolano al mercado mundial podría tener repercusiones inmediatas en los precios internacionales.

Además, tendrá impacto en la economía de países como Colombia, México y aquellos del Caribe que dependen de importaciones petroleras.

Analistas advierten que el alivio de sanciones podría fortalecer la posición de Caracas en negociaciones internacionales. No obstante, organismos como la ONU han exhortado a que el proceso incluya garantías de respeto a los derechos humanos y la institucionalidad democrática.

Mientras tanto, la industria venezolana espera reactivar operaciones con multinacionales energéticas y mejorar su infraestructura productiva.