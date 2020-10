Trump al anunciar su salida del hospital: ‘No le tengas miedo al Covid’

El mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes su salida del hospital militar, indicando que se siente en perfectas condiciones de salud y que no hay que tenerle miedo al Covid-19.

El gobernante en su cuenta de Twitter detalló que abandonará el hospital militar Walter Reed a las 6:30 de la tarde, tras no presentar síntomas pero siendo positivo todavía del contagio.

“¡Me siento realmente bien!”, aseguró el gobernante con el objetivo de justificar su salida del centro asistencial en el cual solo estuvo a penas dos días tras confirmarse su diagnóstico el pasado viernes.

Fue el mismo presidente quien anunció el viernes que había dado positivo por el coronavirus y fue admitido en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en las afueras de Washington ese mismo día.

El fin de semana el gobernante generó polémica, cuando protagonizó una salida en la camioneta presidencial a las afueras de centro asistencial Walter Reed para saludar a sus simpatizantes. Personal médico esgrimió que el mandatario expuso al Servicio Secreto al contagio por el espacio reducido del vehículo.

Este lunes, nuevamente vuelve a generar polémica al anunciar su salida del hospital siendo positivo de Covid-19 y conociendo sus antecedentes en relación a no portar mascarilla y su negativa a los aislamientos.

“No le tengas miedo a Covid. No dejes que domine tu vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!”, cita el posteo.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

‘ES MÁS QUE IRRESPONSABLE’

Por su parte, el doctor Eugene Gu fue contundente al señalar la conducta irresponsable de Donald Trump referente al contagio que ha matado a 200 mil personas en EEUU que no tienen las mismas posibilidades de atención.

“Es más que irresponsable, que el presidente de los Estados Unidos use su única experiencia con COVID-19 y la extrapole a millones de personas que están sufriendo. Más de 200.000 estadounidenses ya han muerto. Muchos más están en peligro y tienen todos los motivos para tomar precauciones”, cita el mensaje del galeno sobre la salida prematura del gobernante.

Además, hizo referencia al tratamiento y a los accesos de medicamentos que Trump tiene y la demás población no, haciendo la diferencia entre el perfecto estado de salud que dice tener el gobernante.

“¿No le tengas miedo a Covid? No todos los estadounidenses tienen acceso a las mejores terapias y médicos con el equipo más avanzado disponible para el presidente de los Estados Unidos. ¿Te sientes mejor que hace 20 años? Eso se debe a su nivel alto de dexametasona que se asemeja a la manía”, apunta el doctor que ha combatido el covid en los centros asistenciales.

Don’t be afraid of Covid? Not every American has access to the top therapeutics and doctors with the most advanced equipment available to the President of the United States. You feel better than you did 20 years ago? That’s because of your dexamethasone high that resembles mania.

— Eugene Gu, MD (@eugenegu) October 5, 2020