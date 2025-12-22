Trump ahora va por Groenlandia, nombra a un enviado especial y genera indignación en Dinamarca 

El nombramiento de Trump para Groenlandia como enviado especial de Estados Unidos ha generado una fuerte polémica, especialmente entre las autoridades danesas.

La decisión, anunciada recientemente, se produce en medio de tensiones previas por el histórico interés estadounidense sobre esta isla autónoma, bajo soberanía de Dinamarca.

Groenlandia —rica en recursos naturales y con una ubicación estratégica en el Ártico— ha estado en el centro de la atención internacional en los últimos años.

La reciente designación de un representante especial estadounidense sin previa consulta con el gobierno danés ha sido vista por Copenhague como una medida unilateral y provocadora.

"Jeff comprende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en favor de la seguridad y la supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo. ¡Felicitaciones, Jeff!", escribió en su red Truth Social.

Reacción de Dinamarca y contexto geopolítico

La reacción de Dinamarca ante el nombramiento de Trump para Groenlandia no se hizo esperar.

Las autoridades danesas calificaron la acción como "indignante" y consideraron que interfiere en los asuntos internos de una región autónoma.

Analistas advierten que este movimiento podría tensar aún más la relación entre ambos países aliados y reavivar el debate sobre la presencia estadounidense en el Ártico.

En 2019, Trump ya había causado controversia al proponer la compra de Groenlandia, lo que fue rechazado categóricamente por Dinamarca.

Ahora, este nuevo nombramiento es interpretado como un intento de reforzar la influencia de Washington en el territorio.