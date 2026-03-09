Trump afirma que EEUU no se detendrá hasta lograr la derrota total de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que las fuerzas estadounidenses continuarán sus operaciones militares hasta lograr la derrota “total y decisiva” de Irán. Esto ocurre en medio de la escalada del conflicto y tras la designación de un nuevo líder supremo en ese país.

Las declaraciones fueron realizadas durante un encuentro con congresistas republicanos en el Club de Golf de Doral. Allí el mandatario aseguró que Washington no detendrá sus acciones mientras Irán mantenga su capacidad militar. Además, el pronunciamiento se produce luego de la elección de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo iraní.

Sin embargo, horas antes, el presidente había señalado en una entrevista con la cadena CBS News que la guerra con Irán está “prácticamente terminada”. Aunque no ofreció una fecha concreta para el final del conflicto.

Trump también calificó la ofensiva militar como una “pequeña excursión”. Además aseguró que, tras más de una semana de enfrentamientos, Estados Unidos e Israel han logrado destruir gran parte de la capacidad iraní de drones y misiles.

Las declaraciones reflejan mensajes mixtos sobre el estado actual del conflicto, que continúa generando tensión en Medio Oriente. Por otro lado, existe preocupación internacional por sus posibles repercusiones en la seguridad y en los mercados energéticos.

Protestas en Irán dejan cientos de muertos y elevan la presión internacional