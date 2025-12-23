Trump acusa a The New York Times de ser una amenaza para EEUU

El presidente Donald Trump acusa a The New York Times de ser una amenaza para Estados Unidos. Esta reciente declaración, difundida tras una serie de publicaciones polémicas, intensifica el debate sobre el rol de los medios estadounidenses y su influencia en la opinión pública, así como en la estabilidad política del país.

Trump, quien ha tenido frecuentes desacuerdos con diversos medios durante y después de su presidencia, volvió a calificar de "enemigos del pueblo" a ciertos sectores del periodismo.

Asegura que The New York Times, uno de los diarios más influyentes del mundo, difunde desinformación que podría atentar contra la unidad nacional y la confianza en las instituciones.

Contexto de las críticas de Trump a la prensa

Durante su mandato, Trump mantuvo una relación tensa con numerosos medios estadounidenses, acusándolos a menudo de parcialidad y manipulación.

El presidente sostiene que los reportes periodísticos sobre su gestión y carrera política suelen carecer de objetividad, alimentando la polarización en la sociedad estadounidense.

Diversos analistas coinciden en que estas acusaciones reflejan el complicado vínculo entre el poder político y la prensa libre, pilar fundamental de toda democracia.

El tema ha sido ampliamente discutido tanto en el ámbito local como internacional, pues pone en discusión los límites de la libertad de prensa frente a la responsabilidad de informar con veracidad.

The New York Times, por su parte, defiende su labor periodística y rechaza los señalamientos del presidente.