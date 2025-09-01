Trump aconseja a India: "Somos su mayor cliente"

Trump vuelve a atacar a India por la supuesta pasividad del país frente a los aranceles comerciales impuestos por Estados Unidos y en el marco de la reunión China, India y Rusia.

El mandatario estadounidense, conocido por su postura proteccionista, renovó sus críticas hacia el gobierno indio por no tomar medidas tras la imposición de barreras arancelarias durante su administración, que llegó al 50% en las exportaciones.

Por medio de un posteo en su red social, Trump acusó a India de aprovecharse del mercado estadounidense. Señaló que su país implementó aranceles para equilibrar la balanza comercial, pero, según él, el gobierno indio no respondió con acciones efectivas ni negoció adecuadamente para resolver las disputas en materia de comercio.

"Lo que pocas personas entienden es que hacemos muy pocos negocios con la India, pero ellos hacen una gran cantidad de negocios con nosotros. En otras palabras, nos venden cantidades masivas de bienes, somos su mayor 'cliente', pero les vendemos muy poco. Hasta ahora, una relación totalmente unilateral, y lo ha sido durante décadas", se indicó.

El tema de los aranceles ha sido recurrente durante la presidencia de Trump, quien mantuvo una política dura frente a varios socios comerciales, incluyendo China y, especialmente, India.

La falta de reacción de India ha sido interpretada como una señal de indiferencia ante las presiones estadounidenses, lo que ha tensado aún más las relaciones bilaterales.



Reacciones y consecuencias en las relaciones India-Estados Unidos

Diversos analistas internacionales han señalado que declaraciones como las de Trump pueden obstaculizar los avances diplomáticos recientes entre ambas naciones.

La comunidad india ha buscado mantener el diálogo abierto para evitar una escalada de tensiones comerciales.

Algunos expertos consideran que las críticas reiteradas de Trump afectan la confianza entre India y Estados Unidos, dificultando acuerdos bilaterales en temas clave como comercio, tecnología y seguridad.