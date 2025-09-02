Trump acepta que Israel ha perdido apoyo entre los republicanos 

El presidente Donald Trump alertó recientemente sobre una disminución significativa del apoyo republicano a Israel en Estados Unidos, debido al desgaste de la imagen internacional del país en el contexto de la guerra actual.

El comentario de Trump se dio durante una entrevista en la que analizó la situación geopolítica de Medio Oriente y su impacto en la política interna estadounidense, señalando la importancia clave que tiene la percepción pública sobre el conflicto.

De acuerdo con el mandatario, Israel está “ganando la guerra, pero perdiendo en relaciones públicas”, aludiendo a cómo la cobertura mediática internacional afecta la relación bilateral.

Trump puntualizó que el respaldo político del Partido Republicano, históricamente sólido hacia el Estado israelí, ha empezado a reducirse, en un contexto donde la narrativa pública domina las opiniones y las decisiones de Estado.

Israel: victorias militares y derrotas en relaciones públicas

El conflicto en Medio Oriente ha elevado las tensiones y la presión sobre las relaciones exteriores de Estados Unidos.

Según análisis recientes, de medios internacionales, la imagen de Israel en la escena global enfrenta un reto crítico, mientras que la administración estadounidense debe equilibrar intereses estratégicos y preocupaciones humanitarias.

En los últimos meses, encuestas señalan un cambio de postura, sobre todo entre los jóvenes republicanos.

El debate interno crece respecto a la conveniencia o no de mantener la línea tradicional de apoyo, especialmente tras la escalada de críticas en redes sociales y organismos internacionales.

En este contexto, Trump destaca la necesidad de mejorar la estrategia de comunicación.