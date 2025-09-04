Trump abrirá un centro de detención en Luisiana: "Camp 57" alojará "lo peor de lo peor" 

La política migratoria de Trump en centros ICE vuelve a estar en el centro del debate tras confirmarse su interés por incrementar instalaciones de detención en Luisiana.

Según se informó, el presidente estadounidense planea ampliar la capacidad carcelaria para migrantes con el polémico “Camp 57”, lo que ha generado numerosas críticas desde organizaciones de derechos humanos.

El plan consiste en utilizar viejas prisiones estatales y estructuras renovadas como centros de detención del ICE, bajo la promesa de reforzar la seguridad fronteriza y acelerar las deportaciones.

Sin embargo, defensores de migrantes denuncian condiciones deficientes, falta de acceso a abogados y posibles violaciones a los derechos fundamentales.

“En cambio, esta instalación albergará a los inmigrantes indocumentados acusados de delitos graves que han estado perjudicando a personas en este país”, se informó.



Camp 57: Controversia y temor por nuevas instalaciones migratorias

Camp 57, situado en Luisiana, encendió las alarmas al filtrarse detalles sobre sus condiciones y la rapidez con la que podría recibir migrantes.

Las comunidades latinas y centroamericanas en Estados Unidos manifestaron preocupación ante la posibilidad de detenciones masivas, un problema recurrente durante la administración Trump.

En la región se recuerda el impacto emocional y social de políticas similares en el pasado, especialmente para familias separadas.

Los nuevos anuncios reviven el temor de que los migrantes sean tratados como delincuentes y se multipliquen las denuncias de abusos, como ha ocurrido en años anteriores.