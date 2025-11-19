True anuncia un nuevo acuerdo de inversión con Integrum para redefinir el futuro del sector de la selección de personal ejecutivo

FILADELFIA--(BUSINESS WIRE)--True, la principal plataforma global dedicada a la gestión del talento ejecutivo que impulsa la evolución tecnológica del sector a través de datos, IA y experiencia, anuncia que ha firmado una nueva alianza estratégica de inversión con Integrum Holdings LP (“Integrum”), una firma de inversiones privada centrada en asociarse con empresas de servicios profesionales basadas en la tecnología. La importante inversión de Integrum impulsará la próxima fase de crecimiento de True, ya que ayudará a los clientes a resolver sus necesidades más urgentes en materia de talento y liderazgo.





Desde su fundación, hace más de 12 años, True se ha convertido en una fuerza disruptiva en el sector, pasando de ser una pequeña empresa a la sexta firma de búsqueda de ejecutivos más grande de Norteamérica, con más de 350 millones de dólares en ingresos. El crecimiento orgánico de True se ha visto impulsado por sus profesionales altamente cualificados y su cultura de innovación. Con una mentalidad emprendedora y centrada en la tecnología, y un enfoque en la transparencia, True ha transformado el panorama del talento ejecutivo.

Brad Stadler, cofundador y director ejecutivo de True, declaró: “Desde nuestra primera reunión, supe que el equipo de Integrum era especial. Me sentí muy motivado después de conocer a todo su equipo directivo; de hecho, me habría quedado en su oficina todo el día. Veíamos el mundo de la misma manera, nos preocupaba intentar lograr algo grande y no transigíamos en cuanto a la importancia de cómo alcanzar nuestros objetivos y el impacto que queríamos tener en todas las personas involucradas. Me siento privilegiado de trabajar con ellos”.

Joe Riggione, cofundador y vicepresidente ejecutivo de True, comentó: “La visión de crecimiento de Integrum, su profunda experiencia en el sector y su compromiso compartido con el fomento de culturas sólidas y centradas en las personas los convierten en el socio ideal para el rumbo que hemos tomado en True. Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a Ursula Burns, Jeff Livingston, Tagar Olson y Dan Rozenfeld a nuestro Consejo de administración. Su amplia experiencia en empresas de servicios profesionales, así como en consejos de administración de empresas públicas y equipos directivos, será un gran activo para el crecimiento de True”.

Ursula Burns, cofundadora de Integrum, exdirectora ejecutiva de Xerox y actual miembro del Consejo de administración de Uber y TSMC, señaló: “Estamos deseando colaborar con Brad, Joe y el talentoso equipo de True. Han creado una plataforma extraordinaria con una visión clara del futuro”.

Jeff Livingston, miembro del Comité de Inversiones de Integrum, añadió: “El enfoque tecnológico y el equipo emprendedor de True han generado de manera constante resultados excepcionales para su equipo, sus clientes y el resto de partes interesadas. Estamos muy emocionados de ser socios en su nueva etapa”.

ACERCA DE TRUE

True es la principal plataforma global de gestión del talento a la que recurren los clientes para satisfacer sus necesidades más urgentes en materia de talento. True funciona mediante la inteligencia de talento, la IA y los conocimientos de expertos más completos y prácticos del sector para reforzar todos los aspectos de la estrategia de liderazgo de los clientes y generar un impacto duradero. Entre sus productos y servicios se incluyen True Search, para la contratación de ejecutivos, con TrueBridge, para puestos temporales y a tiempo parcial, y True Advisory, para reforzar los equipos de liderazgo mediante coaching y evaluación. Thrive, una moderna herramienta de gestión de relaciones con el cliente (CRM) de talento, optimiza la gestión del personal, mientras que SearchEssentials aporta precisión tecnológica a la contratación.

ACERCA DE INTEGRUM

Integrum es una firma de inversiones centrada en asociarse con empresas de servicios tecnológicos en los sectores financiero y de servicios empresariales. Fundada por un equipo de líderes de probada solvencia, Integrum tiene la visión de crear un tipo diferente de plataforma de inversión que se beneficiara de su experiencia diversa y complementaria y de su amplia red de relaciones. El enfoque de Integrum consiste en crear una cartera concentrada de inversiones de alta convicción. Integrum tiene como objetivo acelerar el crecimiento mediante inversiones en tecnología y otras formas de innovación, y a través de la asociación con equipos de gestión para mejorar el acceso al talento, las relaciones y las capacidades. Más información en www.integrum.us.

