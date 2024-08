TRU Simulation provee el simulador de vuelo completo Cessna Citation Longitude a FlightSafety International

TAMPA, Florida–(BUSINESS WIRE)–TRU Simulation anunció hoy la certificación de la Federal Aviation Administration, nivel D, y el aprovisionamiento del simulador de vuelo completo (Full Flight Simulator, FFS) Cessna Citation Longitude al Centro de capacitación de Columbus, Ohio, de FlightSafety International. El nuevo simulador ayudará a FlightSafety a proporcionar servicios de capacitación de calidad para el avión insignia Cessna Citation de tamaño súper mediano de Textron Aviation.









TRU Simulation + Training Inc., una filial de Textron Aviation Inc., es una empresa de Textron Inc. (NYSE:TXT) que diseña, fabrica y entrega dispositivos de entrenamiento de alta fidelidad y simuladores de vuelo de movimiento completo para clientes civiles y el sector de defensa.

“El equipo de TRU se dedica a brindar herramientas de capacitación de vanguardia que permitan a los pilotos alcanzar sus objetivos”, señaló Jerry Messaris, vicepresidente y gerente general de TRU Simulation. “El suministro de simuladores de alta fidelidad a FlightSafety ayuda a ampliar el acceso a una excelente capacitación en aviación para pilotos de todo el mundo. Nuestra tecnología de punta garantiza experiencias de capacitación seguras y realistas”.

FlightSafety International y TRU Simulation formaron una empresa conjunta en 2019 para respaldar mejor las necesidades de capacitación globales de los clientes. Este será el segundo simulador de vuelo completo Cessna Citation Longitude entregado al Centro de capacitación de Columbus, Ohio, y el tercero construido como parte de la empresa conjunta de TRU Simulación y FlightSafety International.

TRU Simulation + Training Inc., una filial de Textron Aviation Inc., es un proveedor líder de dispositivos de entrenamiento de alta fidelidad y simuladores de movimiento completo para la industria de la aviación. Con un fuerte compromiso con la excelencia y la innovación, TRU Simulación está a la vanguardia de la tecnología de simulación de vuelo durante más de una década. Nuestras soluciones de simulador personalizadas permiten a los pilotos navegar por los cielos con confianza, mientras que nuestra tecnología de punta garantiza experiencias de entrenamiento seguras y realistas. Para obtener más información, visite www.TRUSimulation.com.

Inspiramos el viaje del vuelo. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc., una compañía de a Textron Inc., ha potenciado nuestro talento colectivo con las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecerles a nuestros clientes la mejor experiencia de aviación. Con una gama que abarca desde reactores de negocios, turbohélices y pistones de alto rendimiento, hasta misiones especiales, entrenadores militares y productos de defensa, Textron Aviation detenta la cartera de productos de aviación más versátil y completa del mundo, además de una fuerza laboral que ha producido más de la mitad de todos los aviones de aviación general del mundo. Los clientes de más de 170 países confían en nuestro nivel legendario de rendimiento, fiabilidad y versatilidad, junto con nuestra red mundial de servicio al cliente de confianza, para un vuelo económico y flexible.

Para obtener más información, visite www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red global de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para brindar a los clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus poderosas marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems y TRU Simulation. Para obtener más información, visite:www.textron.com.

Ciertas afirmaciones que se incluyen en este comunicado de prensa son previsiones de futuro que pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otras cuestiones no históricas; estas afirmaciones son válidas únicamente en la fecha en que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna previsión de futuro. Estas declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran sustancialmente de los que se expresan o están implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

