TRU Simulation anuncia la entrega y aceptación del dispositivo de entrenamiento de vuelo Bell 505 a la Real Fuerza Aérea Jordana

TAMPA, Florida--(BUSINESS WIRE)--TRU Simulation + Training Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE:TXT) y filial de Bell Textron Inc. anunció hoy la entrega y aceptación del dispositivo de entrenamiento de vuelo (Flight Training Device, FTD) Bell 505 a la Real Fuerza Aérea Jordana (RJAF). El acuerdo de adquisición con la RJAF comprende la entrega de la aeronave con un dispositivo de entrenamiento de vuelo y un paquete completo de capacitación asistida por computadora para apoyar la capacitación básica y avanzada en vuelo de helicópteros en la Escuela de Aviación Rey Hussein en Mafraq, Jordania. Este hito llega tra la entrega reciente de 10 helicópteros Bell 505 a la RJAF.









"El dispositivo de entrenamiento de vuelo Bell 505 le ofrece a la Real Fuerza Aérea Jordana una solución de entrenamiento de avanzada que mejora la preparación de los pilotos con una simulación realista de los procedimientos de vuelo y las situaciones de emergencia", señaló Jerry Messaris, vicepresidente y director general de TRU Simulation. "Para nosotros es un honor colaborar con Bell en la entrega de esta capacidad avanzada, lo que refleja nuestro compromiso compartido con el desarrollo global de la tecnología para entrenamiento aeronáutico".

El dispositivo de entrenamiento de vuelo (Flight Training Device, FTD) Bell 505 es una herramienta de simulación avanzada que reproduce con precisión el modelo de producción actual del helicóptero Bell 505 e incorpora otras funciones adicionales solicitadas. El dispositivo incluye una estructura detallada de la cabina del Bell 505, con dos unidades de visualización Garmin G1000H NXi, un módulo de instrumentos electrónicos de reserva simulado, un Garmin GMA 350Hc, una radio Technisonic TDFM-920 simulada, asientos de avión, controles de vuelo y todo el resto de paneles necesarios de la aeronave.

Asimismo, los modelos aerodinámicos, del motor, los controles y el sonido fueron diseñados para lograr la mayor fidelidad posible, y de ese modo, garantizar una experiencia de entrenamiento realista. Facilita el entrenamiento tanto en entornos meteorológicos visuales como instrumentales. El sistema visual envolvente de proyección directa mejora la experiencia de entrenamiento al generar una inmersión total y ofrecer la posibilidad de realizar entrenamientos de vuelo durante la capacitación. La configuración del 505 FTD cumple los requisitos de calificación de la Administración Federal de la Aviación (FAA) para dispositivos de capacitación FTD de nivel 5 como mínimo, según el título 14 CFR parte 60.

Acerca de TRU Simulation

TRU Simulation + Training Inc., una filial de Textron Aviation Inc., es un proveedor líder de dispositivos de entrenamiento de alta fidelidad y simuladores de movimiento completo para la industria aeronáutica. Con un firme compromiso con la excelencia y la innovación, TRU Simulation se ha mantenido a la vanguardia de la tecnología de simulación de vuelo desde hace más de una década. Sus soluciones personalizadas permiten a los pilotos volar con confianza, mientras que su tecnología de última generación garantiza entrenamientos seguros y realistas. Para más información, visite: www.TRUSimulation.com.

Acerca de Bell

Pensar más allá es nuestro oficio. Durante más de 90 años, hemos reinventado la experiencia de volar y los lugares a los que nos puede llevar. Somos pioneros. Fuimos los primeros en romper la barrera del sonido y en certificar un helicóptero comercial. Formamos parte de la primera misión lunar de la NASA y comercializamos sistemas avanzados de rotores basculantes. En la actualidad, trabajamos para definir el futuro de la movilidad aérea avanzada. Con sede en Fort Worth, Texas, como filial de propiedad exclusiva de Textron Inc., tenemos sucursales estratégicas en todo el mundo. Y dado que casi el 20 % de nuestro personal ha prestado servicio en el ejército, ayudar a nuestras fuerzas armadas a cumplir sus misiones es una de nuestras pasiones. Sobre todo, nuestras innovaciones revolucionarias les ofrecen experiencias excepcionales a nuestros clientes. De forma eficiente. Confiable. Y siempre con la seguridad como primera prioridad.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite: www.textron.com.

Ciertas afirmaciones que se incluyen en este comunicado de prensa son previsiones de futuro que pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otras cuestiones no históricas; estas afirmaciones son válidas únicamente en la fecha en que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna previsión de futuro. Estas declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran sustancialmente de los que se expresan o están implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

