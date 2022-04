Triton Digital publica el informe Podcast Report Latinoamérica de marzo de 2022

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Triton Digital®, el proveedor global de tecnología y servicios para la industria de audio digital y podcast, anunció hoy la publicación del último Podcast Report Latinoamérica del período correspondiente a marzo de 2022 (28 de febrero al 3 de abril de 2022), según el servicio de medición Podcast Metrics de Triton.

Para este período, debutaron una serie de nuevas entidades en el informe de los 100 mejores podcasts, entre ellos, Folha (Folha de S Paulo), Hoy en EL PAÍS (Prisa Radio), How I Built This with Guy Raz (Wondery), Praia dos Ossos (audio.ad Podcast Network) y muchos más.

Una vez más, los tres podcasts más importantes del período fueron LOS40 MX – La Corneta (Prisa Radio) que se mantiene en el número 1, Leyendas Legendarias (Sonoro | All Things Comedy) que retuvo el número 2 y Titulares Deportivos (Grupo BluRadio) que llegó otra vez al puesto número 3.

Hace poco, presentamos el sitio web Podcast Report Latinoamérica, una experiencia perfeccionada y sólida para los anunciantes y agencias de América Latina que buscan información sobre el consumo de podcasts. Con sólo unos pocos clics, el nuevo sitio web del informe sobre podcasts presenta métricas sobre los 100 principales podcasts de América Latina.

Para suscribirse y recibir los informes sobre podcasts de Triton por correo electrónico, visite https://www.tritondigital.com/pmsignup

El servicio de medición de indicadores de podcast de Triton Digital está certificado por el IAB Tech Lab como conforme a la versión 2.1 de las pautas técnicas de medición de podcasts del IAB. Presenta datos precisos y reveladores sobre cómo, cuándo y dónde se consumen los contenidos de podcast en diversas plataformas de alojamiento, con la posibilidad de ver los indicadores por rango de fechas, ubicación, dispositivo, red, programa, episodio, etc.

