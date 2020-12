Triste y desesperanzador año 2021 para doña Victorina por el olvido del Gobierno

Entre lágrimas y sollozos, Victorina Martínez clama por ayuda. El olvido del gobierno orlandista hace mella en su dura vida, la cual es un reflejo de miles de casos en una nación plegada de corrupción e inhumanidad.

La tragedia llegó a su vida hace 30 años, cuando su esposo murió en un accidente de tránsito. Desde ese momento la desgracia toca su puerta, sumada a la negligencia y el olvido de las autoridades.

Tras la muerte de su pareja, tuvo que hacerse cargo de sus hijos. Uno de ellos con problemas de esquizofrenia y que ahora la tiene al borde de la desesperación y angustia.

Mientras que su otro vástago, quien le daba sustento, fue diagnosticado con diabetes tipo tres que le provocó la amputación de sus dos piernas y posteriormente murió.

Con ese suceso trágico, la señora quedó totalmente desamparada y en el olvido a pesar de las tantos llamados de ayuda al gobierno, cada día su vida se torna más dura.

Su hijo con esquizofrenia ha empeorado y amenaza con matarla, razón por la cual lo mantiene amarrado. “Mi hijo dice que me va a matar y está bien loquito, y lo tengo amarrado. Ya no hallo que hacer. Las autoridades no me quieren ayudar”, dijo la señora entre lamentos.

Aseguró que ya no aguanta la situación de olvido, porque tanto la policía como personal del Mario Mendoza no quieren ayudarla.

“Dicen que no les dan permiso para que lo lleven internado porque es prohibido y por mucho Covid”, dijo la anciana clamando por apoyo.

Además, pide a personas de buen corazón que puedan colaborarle con internar a su hijo o con apoyo económico llamar al 3297-6658 y preguntar por el caso de Victorina.