Tristan Schukraft, fundador y director ejecutivo de MISTR, adquiere el hotel The Tryst Beachfront en la capital de Puerto Rico

Gracias a una remodelación de 6 millones de dólares, The Tryst transformará Condado Beach en el centro de la vida LGBTQ de la Isla del Encanto.

SAN JUAN, Puerto Rico–(BUSINESS WIRE)–Tristan Schukraft, un empresario experimentado, fundador y director ejecutivo de MISTR, engrosa su currículum profesional con la adquisición de The Tryst, el emblemático hotel boutique, restaurante y bar de la mundialmente famosa Condado Beach, en San Juan (Puerto Rico). La compra incluye los bienes inmuebles y todos los activos asociados a la propiedad.

Galardonado con el premio Travelers’ Choice 2023 de Tripadvisor al figurar dentro del 10 % de los mejores hoteles del mundo, The Tryst es uno de los destinos turísticos más populares de Puerto Rico. Situado justo enfrente de la única playa gay de San Juan, The Tryst ha sido una de las opciones favoritas de lugareños y turistas por igual desde que abrió sus puertas como The Atlantic Beach Hotel en la década de 1960. El hotel cuenta con 36 habitaciones con vista al mar, un ático de dos dormitorios y un restaurante con bar.

Schukraft también se ha convertido en propietario de Circo, el legendario club nocturno considerado por muchos como el lugar por excelencia de la vida nocturna LGBTQ antes de su cierre hace ya varios años. Ahora, con Schukraft como propietario, el bar recobrará la energía que tanto gustaba a los lugareños y ofrecerá un espectáculo de primera categoría al estilo de Las Vegas a los visitantes que deseen disfrutar de la mejor vida nocturna del Caribe.

«Me entusiasma ayudar a reimpulsar la escena LGBTQ en Puerto Rico mientras aprovechamos el legado de estos dos increíbles locales», comentó Tristan Schukraft. «Nuestro equipo se ha comprometido a llevar The Tryst y Circo al siguiente nivel, y a ofrecer un montón de razones para que tanto los visitantes como los locales salgan a divertirse, todo el día y toda la noche».

The Tryst ya ha empezado a dinamizar la vida gay en Condado con su Drag Brunch semanal cada domingo, presentado por Alyssa Hunter (RuPaul’s Drag Race Temporada 14) y la mítica artista drag local Amalara Sofia.

«Estamos muy contentos de enseñar el renovado Circo Bar y The Tryst, un icónico hotel miembro de IGLTA, a nuestra red global. Esta iniciativa transformadora en San Juan, la capital de Puerto Rico, revitalizará estos espacios queer, con lugares vibrantes para que la comunidad LGBTQ+ florezca al tiempo que se honra su rica historia», declaró John Tanzella, presidente y director ejecutivo de la IGLTA. «¡Me ilusiona ver el impacto positivo que esto tendrá en el barrio gay local y en otros lugares cuando llevemos nuestra Convención Global del 40 Aniversario a San Juan en octubre!».

Antes de adquirir The Tryst y Circo, Schukraft fundó y desarrolló MISTR, una plataforma de telemedicina que ofrece acceso gratuito en línea a tratamientos profilácticos previos a la exposición (PrEP), atención a largo plazo del VIH y pruebas de ITS en los 50 estados, D.C. y Puerto Rico.

The Tryst estará abierto durante las obras. La reapertura de Circo está prevista para el otoño. Para obtener las últimas noticias, visite hoteltryst.com y circopuertorico.com.

