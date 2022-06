Trinseo inicia su viaje hacia el cálculo automatizado de la huella de carbono de sus productos de toda su cartera con Atos

La nueva asociación lleva el objetivo de Trinseo de alcanzar la neutralidad de carbono al siguiente nivel





HORGEN, Suiza–(BUSINESS WIRE)–Trinseo (NYSE: TSE), un proveedor de soluciones de materiales especiales, y Atos han anunciado hoy que Trinseo ha comenzado a utilizar la solución digital recientemente lanzada por Atos para identificar y controlar la huella de carbono de toda su cartera. Esto permitirá a Trinseo ofrecer a sus clientes excelentes datos sobre la huella de carbono de sus productos y acelera las pretensiones de Trinseo de conseguir la neutralidad de carbono cero y alcanzar sus compromisos de transparencia en materia de carbono.

Desde junio de 2022 hasta finales de este año, Trinseo está trabajando con Atos utilizando esta solución digital que calcula la huella de carbono de los productos (PCF en sus siglas en inglés) para la industria química, con el fin de recopilar información clave para el despliegue de la solución en toda la empresa en línea con su actual ERP de SAP y su entorno de datos. Después de ampliar la herramienta a todas las unidades de negocio, se espera que Trinseo consiga en última instancia la capacidad de proporcionar información automatizada sobre la huella de carbono de los productos a sus clientes.

La herramienta de cálculo del PCF (SCOTT) y la metodología desarrollada por BASF se basan en la metodología del análisis del ciclo de vida y calculan el PCF de la cuna a la puerta. Atos fue seleccionado como socio para desarrollar y distribuir una plataforma de software para poner esta herramienta y metodología a disposición de la industria. La metodología se basa en la norma ISO14067:2018 para la huella de carbono de los productos, que se basa en los principios y requisitos de las normas ISO 14040:2006 y 14044:2006.

“ Aunque Trinseo lleva muchos años informando sobre nuestra huella de carbono corporativa, sigue siendo un proceso manual y extremadamente laborioso hacer lo mismo a nivel de producto”, señala el Dr. Julien Renvoise, responsable de desarrollo de negocios de sostenibilidad de Trinseo. “ Empezaremos con un par de nuestros productos estrella y exploraremos cómo automatizar esto con la ayuda de Atos y su plataforma PCF”, añade.

“ Nuestra evaluación ha mostrado que Trinseo ya está en una buena posición para la automatización del PCF en base a sus datos disponibles y a los procesos de SAP”, destaca Stefan Unterhuber, director senior de transformación de neutralidad de carbono de Atos. “ Sin embargo, también ha revelado las áreas en las que esperamos que haya lagunas y espacio para las mejoras. Comenzando con este proyecto piloto, nuestro enfoque por fases nos permitirá cerrar gradualmente las lagunas en sus datos primarios, mejorar la calidad de los datos secundarios y, en última instancia, proporcionar a Trinseo datos PCF precisos y transparentes por producto individual totalmente automatizados”, concluye.

Ambas empresas consideran que este proyecto es una importante contribución a una economía neta cero y un excelente ejemplo de cómo puede aprovecharse la tecnología digital para controlar y gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Acerca de Trinseo

Trinseo (NYSE: TSE), proveedor de soluciones de materiales especializados, se asocia con las empresas para hacer realidad las ideas de una manera imaginativa, inteligente y centrada en la sostenibilidad, combinando su experiencia de primer nivel, las innovaciones con visión de futuro y los mejores materiales de su clase para desbloquear el valor de las empresas y los consumidores.

Desde el proceso de diseño hasta la fabricación, Trinseo aprovecha décadas de experiencia en soluciones de materiales diversos para abordar los desafíos únicos de los clientes en una amplia gama de sectores, que incluyen los bienes de consumo, la movilidad, la construcción y la medicina.

Los aproximadamente 3400 empleados de Trinseo aportan una creatividad inagotable para reinventar nuevas posibilidades con clientes de todo el mundo desde las sedes de la empresa en Norteamérica, Europa y la región de Asia-Pacífico. Trinseo registró unas ventas netas de aproximadamente 4800 millones de dólares en 2021. Descubra más visitando www.trinseo.com y conectándose con Trinseo en LinkedIn, Twitter y Facebook.

Acerca de Atos

Atos es líder mundial en transformación digital con 111 000 empleados y unos ingresos anuales de 11 000 millones de euros. Número uno europeo en ciberseguridad, nube e informática de alto rendimiento, el Grupo ofrece soluciones integrales personalizadas para todos los sectores en 71 países. Pionera en servicios y productos de descarbonización, Atos apuesta por una digitalización segura y descarbonizada para sus clientes. Atos es una SE (Societas Europaea) que cotiza en Euronext Paris y está incluida en los índices CAC 40 ESG y Next 20.

El propósito de Atos es ayudar a diseñar el futuro del espacio de la información. Su experiencia y servicios apoyan el desarrollo del conocimiento, la formación y la investigación en un enfoque multicultural y contribuyen al desarrollo de la excelencia científica y tecnológica. El Grupo permite a sus clientes y empleados de todo el mundo, y a los miembros de la sociedad en general, vivir, trabajar y desarrollarse de forma sostenible, en un espacio de información seguro y protegido.

