Tribunal suspende reforma laboral impulsada por Milei en megadecreto

Un tribunal de apelaciones suspendió la reforma laboral impulsada por el presidente de Argentina, Javier Milei, en su megadecreto de más de 300 cambios a la legislación del país.

La suspensión del decreto de necesidad y urgencia la emitió un tribunal de apelaciones, que argumenta que las reformas violentan los derechos laborales de los empleados.

Una de las disposiciones para suspender la reforma laboral impulsada por Milei es la ampliación del periodo de prueba, con la cual se pierde la indemnización laboral.

Expertos han indicado mientras se resuelve la apelación interpuesta por el gobierno, se paraliza momentáneamente la aplicación del megadecreto.

De acuerdo con la Cámara de Apelaciones de Trabajo, las medidas que busca poner en marcha el gobierno de Milei no son necesarias porque no se evidencia objetivamente la necesidad.

El fallo que busca suspender la reforma laboral impulsada por el líder libertario afirma que no se alegan razones que constituyan una urgencia “para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo”.

“La Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”, cita la resolución.

Al respecto, se indicó que el período de prueba de ocho meses afecta al empleado, mientras que el gobierno asegura que será beneficioso para la generación de nuevas oportunidades laborales.

“Las empresas no contratan personal, justificándose en el hecho de que la ley laboral es muy exigente. Entonces, en lugar de facilitar el ingreso de trabajadores, se facilita su egreso. Si se extiende el período de contratación a prueba, ya no habría multas por trabajo en negro, ni por aportes retenidos. Por lo tanto, si se quiere más personal, habría que facilitar el ingreso y no el egreso”, explicó laboralista estatal.

En relación con la suspensión de la reforma laboral impulsada por el presidente argentino que afecta las indemnizaciones, según el gobierno, lo que se busca es bajar la cuantía de las indemnizaciones.

Lo anterior, es visto por la Cámara de Apelaciones de Trabajo como una laceración de sus derechos laborales, especialmente por los despidos injustificados.

“El DNU reduce la indemnización atacando el modo en que se calcula la remuneración o la base del cálculo indemnizatorio. Es decir, si la ley de Contrato de Trabajo tomaba la mejor remuneración mensual, normal y habitual, el DNU deja afuera el aguinaldo, los bonos semestrales y anuales y, en los casos de remuneraciones variables, no se toma la mejor remuneración, sino un promedio”, se indicó.

Aunque el gobierno de Milei busca justificar la reforma laboral impulsada para generar empleo, los trabajadores aseguran que es un instrumento para beneficiar a los empresarios.

“Lo más grave que dispone el decreto es la posibilidad de que por la vía de la negociación colectiva, sindicatos y cámaras empresarias puedan derogar el sistema de indemnización, y crear fondos de serie que no te protegen adecuadamente contra el despido”, argumentó la clase trabajadora.