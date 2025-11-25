Tribunal de la UE ordena reconocer matrimonios igualitarios celebrados en países miembros

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que los Estados miembros están obligados a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo cuando hayan sido legalmente celebrados en cualquier país de la Unión.

La decisión surge después de que un tribunal polaco se negara a reconocer la unión de dos ciudadanos de Polonia que contrajeron matrimonio en Alemania. Las autoridades del país argumentaron que su legislación nacional prohíbe el matrimonio igualitario, por lo que no podían registrar el documento presentado.

El caso se remonta a 2018, cuando la pareja contrajo matrimonio en Berlín. A su regreso a Polonia, los funcionarios rechazaron inscribir el certificado matrimonial, lo que llevó a una disputa legal que ahora ha sido resuelta por el máximo tribunal europeo.

El TJUE sostuvo que negar el reconocimiento de un matrimonio celebrado válidamente dentro de la Unión vulnera la legislación comunitaria, al limitar tanto la libertad de movimiento de los ciudadanos como su derecho a una vida privada y familiar normal.

“Los cónyuges, en su calidad de ciudadanos de la Unión, tienen derecho a desplazarse y residir en los Estados miembros, así como a mantener una vida familiar plena al ejercer ese derecho, incluso al regresar a su país de origen”, señaló la sentencia.

El tribunal concluyó que la negativa de Polonia constituye una violación del derecho europeo, afectando directamente la libertad de circulación y los derechos básicos de la pareja.