Tribunal de Apelaciones permite a EEUU avanzar con fin del TPS

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha abierto el camino para que la administración del presidente Donald Trump finalice el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de inmigrantes. El lunes, los jueces del Noveno Circuito concedieron la suspensión de una orden previa que impedía terminar el TPS mientras se resolvía el juicio, atendiendo a una solicitud presentada por los abogados del gobierno.

En su fallo, la corte destacó la autoridad de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para “revisar las condiciones” en los países de origen de los beneficiarios y determinar si el estatus temporal sigue siendo apropiado. Noem celebró la decisión en su cuenta de X, calificándola como “una victoria para el estado de derecho y la Constitución estadounidense” y afirmando que el TPS “nunca fue diseñado para ser permanente”. Además, subrayó: "Bajo la administración anterior, el Estatus de Protección Temporal fue abusado para permitir la entrada de terroristas violentos, criminales y amenazas a la seguridad nacional en nuestra nación".

El caso se centra en la terminación del TPS para ciudadanos de Honduras, Nepal y Nicaragua, originalmente otorgado tras desastres naturales: el terremoto en Nepal (2015) y el huracán Mitch en Centroamérica (1999). En diciembre de 2025, un tribunal de distrito declaró ilegal la finalización, argumentando que Noem había tomado una decisión “predefinida”. La suspensión temporal del fallo mantiene la situación en pausa mientras se revisa si la terminación cumple con la ley federal y los procedimientos administrativos.

Esta decisión afectará directamente a miles de inmigrantes, sus familias y comunidades en Estados Unidos, mientras los tribunales examinan el alcance y la legalidad de la medida.