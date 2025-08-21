Tribunal anula una multa por fraude civil de $500 millones impuesta a Trump 

El juez desestima demanda de Trump de 500 millones de dólares, por fraude civil, generando reacciones en todo Estados Unidos.

Tras varios meses de proceso judicial, el mandatario estadounidense no recibirá la compensación que solicitó, y el caso apunta a ser un parteaguas legal y político.

La justicia estadounidense tomó esta decisión en relación con la demanda que Donald Trump presentó contra su exabogado Michael Cohen, a quien acusaba de violaciones de confidencialidad y daños reputacionales.

De acuerdo con fuentes judiciales, el tribunal concluyó que los argumentos y pruebas presentados por Trump no alcanzaban el estándar requerido para proceder con una sanción de tal magnitud por fraude civil.

Contexto legal y reacción tras el fallo

La demanda, que captó la atención de medios nacionales e internacionales, nació en el contexto de las tensiones entre Trump y Cohen, quien testificó contra él en otros procesos relevantes.

La sentencia de desestimación fue interpretada por analistas como una señal de respaldo institucional a los requisitos del debido proceso.

Este episodio impacta el panorama político estadounidense, en especial ante la cercanía de los próximos comicios.

No es el primer revés legal para el expresidente, quien enfrenta otras investigaciones en curso.