Tribunal alemán declara la resaca como una “enfermedad”

Un tribunal en Alemania determinó que la resaca debe considerarse una “enfermedad”, al tratarse de una alteración, aunque sea temporal, del funcionamiento normal del cuerpo humano. El fallo surgió tras una demanda contra una empresa que comercializaba “shots” y polvos antiresaca, los cuales prometían aliviar los efectos del consumo de alcohol.

Según la resolución judicial, los alimentos y bebidas no pueden promocionarse como capaces de prevenir, tratar o curar enfermedades. En ese sentido, el tribunal aclaró que la normativa prohíbe atribuir a los productos alimenticios propiedades medicinales o sugerir que tienen efectos terapéuticos.

La corte explicó que el concepto de enfermedad no se limita a afecciones graves o permanentes, sino que también incluye trastornos leves o pasajeros, como el cansancio, las náuseas y los dolores de cabeza, síntomas comúnmente asociados a la resaca y que la empresa afirmaba poder reducir con sus productos.

Esta decisión se produce en un contexto simbólico, coincidiendo con el inicio del tradicional Oktoberfest en Múnich, uno de los festivales de cerveza más grandes del mundo, y reabre el debate sobre la regulación de la publicidad de productos relacionados con el consumo de alcohol.