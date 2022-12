Tres secuelas de Marvel son las películas más esperadas de 2023

Los fanáticos de las películas no se cansan de los superhéroes.

Un trío de próximas películas de Marvel, las últimas entregas de las franquicias Guardianes de la Galaxia, Spider-Man y Ant-Man, son las tres películas más esperadas para 2023, según una nueva encuesta de Fandango.

Lo cinéfilos también dijeron que planean ir a los cines con más frecuencia que este año, según la encuesta, que se realizó a principios de diciembre y se basa en las respuestas de más de 5,000 fanáticos del cine que compraron al menos un boleto en 2022.

“Cualquiera que en este momento esté diciendo que hay fatiga de Marvel o fatiga de superhéroes claramente no son los que van al cine”, dijo Erik Davis, director gerente de Fandango, el sitio de información y venta de entradas de cine y televisión.

Entre las 10 películas más esperadas en general, solo “The Super Mario Bros. Movie” no forma parte de una serie de películas establecida.

Pero incluso esa película viene con el reconocimiento del nombre de la popular franquicia de videojuegos y coincide con la apertura de Super Nintendo World en Universal Studios en California.

Algunas películas sin franquicia con presupuestos de nivel medio, como “Cocaine Bear” y “M3gan”, todavía se encuentran en algunas de las listas separadas de categorías específicas. “Cocaine Bear”, una comedia negra sobre un oso que consume cocaína y se vuelve loco, es la tercera comedia de acción en vivo más esperada.

“M3gan”, que trata sobre un muñeco de IA de tamaño real que se vuelve malvado, es la quinta película de terror más esperada.

“Definitivamente creo que hay espacio para que las películas más pequeñas hagan mucho ruido”, dijo Davis. “Pero creo que entrar en un nuevo año, y esto no es algo nuevo, son estas películas más grandes, estas grandes secuelas, estas grandes franquicias anticipadas que la gente realmente espera con ansias”.

Para Hollywood, la ola de lanzamientos de grandes franquicias en 2023 podría señalar el deseo de estabilidad después de que la industria se vio sacudida por las interrupciones de la pandemia de Covid.

Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore dijo sobre las franquicias y las películas heredadas que son “una póliza de seguro de taquilla”. “Creo que los estudios siempre tienen aversión al riesgo y la mejor garantía es que al menos la gente sabrá de qué trata la película .

La mayoría de los espectadores de cine también dijeron que planean estar en los cines con más frecuencia en 2023 que este año, y el 84% dijo que tiene la intención de ver al menos seis películas en una sala de cine. El año pasado, el 80% dijo que quería ver un mínimo de cinco películas en los cines.

Los hallazgos de la encuesta son prometedores para los cines, que han estado luchando con la falta de nuevos estrenos desde la pandemia.

Cuarenta películas menos se estrenaron ampliamente en 2022 que en 2019, según datos de Comscore.

Este año, el último gran éxito de taquilla en los cines es “Avatar: The Way of Water”. La película se estrenó el domingo y recaudó $134 millones en la taquilla nacional, menos de los $175 millones que esperaban los analistas.

La sequía de nuevos estrenos en los cines podría ser menos severa en 2023, con más de 100 nuevas películas programadas para estrenarse, incluida la mayor cantidad de éxitos de taquilla desde 2019, según Davis.

“La buena noticia para el próximo año es que se estrenarán muchas más películas de manera constante”, repitió Dergarabedian.