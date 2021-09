Tres personas fueron detenidas por apiadarse de los migrantes y ayudarles

México.- La Guardia Nacional detuvo a tres personas por apiadarse de un grupo de migrantes y ayudarlos a llegar hasta Reynosa.

Los ciudadanos, dos hombres y una mujer, que fueron arrestados permanecieron varias horas tras las rejas por llevar en su vehículo a los migrantes haitianos que buscan llegar a los EEUU.

Para ser liberados del proceso, las tres personas necesitaron de un abogado que demostró que no eran “coyotes” y que solo ayudaban a los extranjeros.

De acuerdo con los testimonios, los migrantes les pidieron ayuda y ellos accedieron a subir a algunos de ellos para trasladarlos hasta Reynosa.

A pesar que fueron procesados y estuvieron en prisión varias horas, aseguraron que no se arrepienten y que lo volverían hacer por humanidad.

El Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional habían solicitado a la población no ayudar a los migrantes luego que se les impidiera viajar en autobuses.

Las tres personas detenidas no respetaron dicha ordenanza emitida el pasado viernes, cuando se encontró en un retén a varios migrantes haitianos en al menos 15 autobuses.

Ante la falta de un transporte, los migrantes caminaban hacia Reynosa, encontrándose a los tres conductores que no dudaron en ayudarlos y ser detenidos por su acción.

“Nunca me voy a arrepentir de ayudar a alguien. Seguiré adelante porque estoy orgulloso de lo que hago. Esto de estar encerrado no me avergüenza porque no estuve detenido por un delito sino por una causa noble”, puntualizó una de las tres personas en sus redes sociales.