Tren del metro de la ciudad de Nueva York descarrila al chocar con otro tren, dejando más de 20 personas heridas

En el Upper West Side, un tren de la línea 1 con alrededor de 300 pasajeros y un tren fuera de servicio de la Autoridad Metropolitana de Transporte con cuatro trabajadores a bordo chocaron cerca de la estación de la calle 96, según informaron la policía y funcionarios de tránsito en el lugar. Un “descarrilamiento” ocurre cuando al menos una rueda de un tren sale de la vía.

El choque interrumpió el servicio en las líneas 1, 2 y 3 en la mayor parte de Manhattan. Equipos estaban trabajando la noche del jueves para despejar las vías y esperaban restablecer el servicio para el commute del viernes por la mañana, aunque no podían garantizarlo, dijeron los funcionarios. Fotos publicadas en redes sociales por funcionarios de gestión de emergencias de la ciudad mostraban el tren de pasajeros parcialmente descarrilado en un área con un mecanismo de cambio de vías.

Los funcionarios dijeron que no había señales inmediatas de falla en el equipo y los investigadores estaban evaluando si hubo error humano involucrado. El tren fuera de servicio quedó atascado porque alguien tiró de varios cables de parada de emergencia, dijo Richard Davey, presidente del tránsito de la ciudad de Nueva York . “Afortunadamente, no hubo heridos graves”, dijo Davey en una conferencia de prensa. “Obviamente, dos trenes no deberían chocar entre sí”.

El envejecido sistema de metro de Nueva York ha enfrentado dificultades en los últimos años con cortes de energía, problemas de señal y otras averías.

Los bomberos ayudaron a evacuar pasajeros del tren en servicio, así como a unas cientos de personas más de otro tren que no estuvo involucrado pero tuvo que detenerse en el túnel debido al choque.

La NYPD dijo que siete pasajeros y un miembro de la tripulación fueron llevados a hospitales. Al menos 20 vehículos de emergencia estaban en el lugar, incluyendo policía y bomberos..