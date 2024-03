Trax Retail anuncia a su nuevo CEO

Gary Laben, quien aportará una amplia experiencia, estará a cargo de impulsar el próximo capítulo de crecimiento del líder en innovación minorista

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Trax Retail, la empresa de datos y tecnología que digitaliza el mundo físico del comercio minorista, anunció hoy el nombramiento de Gary Laben en el puesto de director ejecutivo (CEO) de Trax. Como tal, Laben liderará la plataforma minorista basada en tecnología y datos en su próxima fase de crecimiento, y se enfocará en desarrollar las soluciones innovadoras y líderes en la industria para fabricantes, minoristas y compradores de CPG.





“Trax, al ser tanto pionero como un líder en innovación y ejecución minorista, tiene una oportunidad transformadora para capitalizar nuevos flujos de datos y tecnología”, dijo Laben. “Es un gran placer unirme al equipo y espero mejorar las soluciones vigentes, así como desarrollar nuevas capacidades para nuestro sector principal y otros ámbitos”.

Laben cuenta con tres décadas de experiencia a nivel mundial en tecnología y servicios de información, con un enfoque particular en la planificación estratégica, el desarrollo de productos, la excelencia operativa y la transformación empresarial. En 2018, como director ejecutivo de Research Now, lideró la exitosa fusión con SSI para crear Dynata, el mayor proveedor del mundo de datos propios con permisos completos, donde recientemente se desempeñó como director ejecutivo. Durante su cargo de seis años, Laben triplicó los ingresos y cuadruplicó el EBITDA, en colaboración con 5500 empleados en más de 40 países. Concibió y ejecutó la estrategia para diversificar las ofertas de la empresa más allá de la investigación de mercado hacia los medios y la publicidad, lo que dio como resultado nuevas fuentes de ingresos que ahora representan más del 25 por ciento de los ingresos de Dynata. A través de fusiones, adquisiciones estratégicas e inversiones, Laben consolidó a Dynata no solo como el actor más grande de la industria, sino también como el proveedor de productos de la más alta calidad, el mejor servicio al cliente y la oferta de productos más innovadora.

“La trayectoria de Gary es la combinación ideal de experiencia en servicios de información basados ​​en la tecnología, liderazgo comprobado y desarrollo de productos y mercados innovadores”, señaló Joel Bar-El, presidente ejecutivo de Trax. “Con nuestro continuo impulso en el sector minorista global, estamos invirtiendo en un líder que llevará a Trax al siguiente nivel”.

Antes de unirse a Dynata, Laben fue director global de datos en Wunderman y director ejecutivo de KBM Group, donde incrementó los ingresos en 10 veces y las ganancias operativas en 15 veces en su proceso para convertirse en un líder global de la industria de servicios de marketing. También ocupó cargos ejecutivos en Experian, TRW y Dun and Bradstreet.

Laben es un inversor activo, miembro de la junta directiva y asesor de numerosas empresas y organizaciones.

Acerca de Trax Retail

Trax tiene como misión permitir que las marcas y los minoristas aprovechen el poder de las tecnologías digitales para producir las mejores experiencias de compra imaginables. Para ello, la plataforma minorista de Trax permite a los clientes comprender y mejorar lo que sucede en los estantes, en cada tienda, en todo momento, para que puedan concentrarse en lo que mejor saben hacer: deleitar a los compradores.

Muchas de las principales empresas de CPG, marcas emergentes y líderes minoristas del mundo utilizan las soluciones de seguimiento de estanterías, análisis, comercialización, activación y participación del comprador de Trax a escala para generar experiencias positivas para los compradores y desbloquear oportunidades de ingresos en todos los puntos de venta.

Trax, pionero en visión por computadora, ontinúa liderando la industria en innovación y excelencia mediante el desarrollo de soluciones impulsadas por inteligencia artificial, métodos autónomos de recopilación de datos y capacidades de comercialización bajo demanda. Trax es una empresa global con centros en Estados Unidos, Singapur, Hungría, Beijing, México e Israel, que presta servicios a clientes en más de 90 países en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.traxretail.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Trax Press



Trax@thekeypr.com