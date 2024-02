Travis Kelce no asistirá a los premios Grammy para apoyar a Taylor Swift

La relación entre el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y la cantante Taylor Swift ha capturado la atención de los fanáticos. A pesar del sólido apoyo mutuo en eventos cruciales, como conciertos y juegos importantes, una reciente noticia ha revelado que Kelce no podrá acompañar a Swift en los premios Grammy, una noche que promete ser trascendental para la artista.

No obstante, la ausencia de Kelce no se debe a una falta de interés en los logros de su novia. TMZ informa que los Grammy coinciden con las obligaciones deportivas del jugador, ya que el mismo día de la ceremonia, Travis deberá viajar con los Chiefs a Las Vegas para iniciar los preparativos hacia el Superbowl LVIII, donde se enfrentarán a los San Francisco 49′s.

Travis Kelce on the @PatMcAfeeShow show talking about supporting Taylor at the #GRAMMYs 🥹 He won’t be able to attend due to the Super Bowl.

"I wish I could go support Taylor at the Grammys and watch her WIN EVERY SINGLE award that she's nominated for." pic.twitter.com/Vpwz7NrqEL

— Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) January 31, 2024