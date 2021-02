Trasplantan corazones ‘resucitados’, logrando salvar la vida de más de seis menores

Especialistas destacaron el éxito de los trasplantes de corazones ‘resucitados’ que han logrado salvar la vida de más de seis menores de edad en Reino Unido.

Fueron expertos del Servicio Nacional de Salud que han informado sobre los excelentes resultados de las operaciones en niños. Por medio de un comunicado, el Royal Papworth Hospital detalló que el trasplante de corazón pediátrico, nunca antes realizado fue un éxito.

‘Nunca antes se había realizado un trasplante de corazones pediátrico (donación del órgano después de la muerte y que es resucitado por medio de un máquina, por esa razón lleva el nombre de corazón resucitado)’, cita el informe.

Además, explica que después de la muerte del donante se recupera el corazón y se coloca en una máquina de sistema de cuidados de órganos, donde se mantiene caliente para luego ser trasplantado.

‘Se perfunde con sangre para imitar el cuerpo humano, consiguiendo su reanimación’, lo que significa que el corazón ‘resucitado’ puede ser trasplantado al ser humano, en esta ocasión a menores de edad.

La máquina que permite resucitar el órgano le da al equipo médico la oportunidad de monitorear el desempeño del corazón o corazones durante un plazo de 12 horas. En ese lapso de tiempo los expertos determinan si el corazón necesita medicamento para ser administrado antes de efectuarse la cirugía.

Hasta la fecha el hospital Royal Papworth ha realizado desde el 2015 un total de 90 trasplantes de corazón ‘resucitado’ en adultos. Se especificó que en niños son seis operaciones las que se han desarrollado por la escasez mundial de corazones donantes.

Otro avance de la ciencia que es importante destacar, fue la operación de corazón a un feto de 32 semanas, demostrando lo importante de los avances tecnológicos en el mundo.

‘La paciente de 32 años, quien cursaba el octavo mes de embarazo, no tiene cobertura médica y fue derivada desde un hospital público’, informaron médicos.

The story of a world first in child heart transplantation, delivered by the NHS during a global pandemic, which has saved the lives of six children since Feb 2020, including Anna, 16, and Freya, 14.

A collaboration between ourselves, @GreatOrmondSt and @NHSBT. Thread 1/10 pic.twitter.com/mqSzi9zT6C

— Royal Papworth Hospital NHS FT 💙 (@RoyalPapworth) February 21, 2021