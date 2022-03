Trasciende la muerte del mejor francotirador del mundo, Wali

Distintos medios catalogados como pro-rusos informaron este jueves la muerte del mejor francotirador del mundo, conocido como Wali.

La noticia rápidamente circuló en los medios por tratarse de un símbolo en el conflicto entre Ucrania y Rusia.

El francotirador canadiense se unió a Ucrania para luchar en contra del Ejército ruso, algo que fue alabado por los usuarios en las redes.

La supuesta muerte de Wali ha generado preocupación, aunque no existen fuentes oficiales que la confirmen.

“El francotirador canadiense Wali Apodado “el francotirador más mortífero del mundo” Asesinado por las fuerzas rusas solo 20 minutos después de entrar en acción en Mauripol”, cita uno de los tuit del medio Russia Informa.

Canadian sniper Wali Dubbed "the wold's deadliest sniper" Killed by Russian Forces just 20 minutes after goin into action in Mauripol. pic.twitter.com/1YwUDWTVQA

— Russia Informa (@Russiainforma) March 15, 2022