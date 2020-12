Tras una Batalla Virtual de Presentaciones, XPRIZE Anuncia los Ganadores del Next-Gen Mask Challenge de un Millón de USD Que Revelarán la Próxima Generación de Máscaras Faciales

El concurso de seis meses pidió a los innovadores mundiales de entre 15 y 24 años que ayudaran durante el transcurso de la pandemia para crear diseños de mascarillas faciales que superen las barreras comunes de uso.

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–XPRIZE, organización sin fines de lucro que utiliza competencias globales para buscar soluciones colectivas para algunos de los mayores desafíos del mundo, se complace en anunciar que, luego de la batalla de presentaciones de la semana pasada, el equipo de Luminosity Lab de los Estados Unidos ha sido nombrado el ganador del gran premio del desafío Next-Gen Mask Challenge (Desafío de la máscara de próxima generación) de la organización. Seleccionado por el panel de jueces de la competencia, que incluyó un conjunto diverso de profesionales y ejecutivos de la industria, el equipo de Luminosity Lab fue elegido entre los otros finalistas por el diseño de su máscara, el factor x de estilo, las evaluaciones tempranas de accesibilidad y la funcionalidad. El equipo ganador está dirigido por estudiantes y desarrolló FloeMask, que utiliza una cámara de filtración bifurcada para lograr la filtración y el paso del aire en el uso diario y durante el ejercicio, lo que desvía el calor de la cara del usuario.

Luminosity Lab es de la Universidad Estatal de Arizona en Tempe, Arizona y está conformado por Nikhil Dave (20 años), Tarun Suresh (22 años), Katie Sue Pascavis (19 años), John Patterson (22 años) y Jerina Winter Gabriel (20 años). El equipo de cinco integrantes se sintió obligado a entrar en acción después de presenciar el impacto devastador que tuvo la pandemia de COVID-19 en su comunidad de Arizona. Durante los primeros meses de la crisis, los estudiantes detrás de Luminosity Lab ayudaron a desarrollar la Red de respuesta de EPP, que fue responsable de la contratación colectiva de impresoras 3D en todo Arizona para crear y distribuir más de 15 000 unidades de equipo de protección personal (EPP) a clínicas que enfrentan escasez, y diseñaron dos tecnologías con patente pendiente capaces de esterilizar máscaras N95 desechables para su reutilización. Su participación en el Next-Gen Mask Challenge de XPRIZE fue impulsada por su deseo de diseñar una mejor manera de proteger a quienes eligen usar una máscara y ayudar a las comunidades de todo el mundo. El equipo ganador recibirá un premio total de 500 000 USD, y saldrá de la competencia con la red y el conocimiento necesarios para refinar aún más su prototipo y garantizar que cumpla con los requisitos de filtración, en caso de que decidan llevar su diseño al mercado en el futuro.

Además, dos equipos, Polair de la Universidad John Hopkins en Maryland y Naija Force de Abuja, Nigeria, han sido nombrados subcampeones en la competencia y dividirán 500 000 USD como los dos ganadores de la categoría. El equipo Polair, compuesto por 25 estudiantes de grado de ingeniería, fue elegido como el ganador del Future Forward Award y ganó 250 000 USD por el diseño modular de su prototipo, que permite a los usuarios cambiar los cuerpos de las máscaras y elegir un filtro según su entorno. El equipo Naija Force ganó 250 000 USD como ganador del premio “Mass’k Appeal Award” por la mascarilla transparente que diseñaron, que cuenta con correas que se pueden usar sobre las orejas o la cabeza. Estos equipos ahora comenzarán el proceso para refinar sus máscaras, a fin de asegurarse de que cumplan con las métricas clave de filtración.

Lanzado en julio en medio de la pandemia de COVID-19, el Next-Gen Mask Challenge de XPRIZE, patrocinado por el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, y el presentador de CNBC, Jim Cramer, pidió a los jóvenes inventores de entre 15 y 24 años que desarrollaran la próxima generación de máscaras faciales protectoras. A lo largo de la competencia, los equipos tuvieron la oportunidad de interactuar con los siete socios de la industria del desafío, quienes prestaron su experiencia a los concursantes. Entre ellos, se incluyen los siguientes: 3M, Autodesk Inc., Bryan Cave Leighton Paisner LLP, Honeywell, Lydall, National Association of Manufacturers (NAM) y Under Armour. La competencia, que recibió inscripciones récord con 992 equipos de 76 países que expresaron interés en dos meses, alentó a los equipos a diseñar una máscara facial que superó al menos cinco de las diez barreras principales para el uso de máscaras, según lo definido por una encuesta realizada por XPRIZE. Esas barreras comunes de uso incluían: empañamiento de los anteojos, calentarse demasiado, causar incomodidad, causar dificultades para respirar, hacer que las conversaciones sean desafiantes, prohibir el ejercicio mientras se usa, causar dolor o no ajustarse adecuadamente, bloquear las expresiones faciales, evitar comer o beber, no ser amistosas con el medioambiente, ser feas o aburridas, y dificultad para adquirirlas.

Se eligieron los equipos ganadores y la evaluación final estuvo a cargo de un panel de expertos que incluyó a las siguientes personas:

Ashish Diwanji, presidente de Lydall Performance Materials

Brian Hovey, vicepresidente de Marketing y Excelencia Comercial de Honeywell

Denise Rutherford, vicepresidenta senior de Asuntos Corporativos de 3M

Dr. Erik Viirre, profesor del Departamento de Neurociencias de la Universidad de California en San Diego y director del Centro Arthur C. Clarke para la Imaginación Humana

Garret Gerson, director ejecutivo de Calamigos Ranch

Heather Hughes, vicepresidenta de grupo/gerenta general de Mercadería de Temporada, Mercadería General y Fotografía en Walgreens

June Ambrose, galardonada directora creativa, autora, diseñadora de vestuario y estilista de celebridades

Dra. Kimberly Prather, profesora y cátedra distinguida de Química Atmosférica en la Universidad de California en San Diego

Summer Chamblin, emprendedora de Gen-Z, creadora de contenido e hija de June Ambrose

Suzanne DiBianca, directora de Impacto de Salesforce

Además, XPRIZE se complace en compartir que el equipo Novus ganó el People’s Vote Bonus Award (premio de bonificación de voto popular) de 10 000 USD que estaba abierto a los veinticinco mejores equipos de Next-Gen Mask Challenge. La competencia basada en las redes sociales pidió a los equipos que defendieran su diseño y compartieran su mejor discurso de presentación con sus amigos, familiares y seguidores en las redes sociales. El equipo Novus, con sede en India, recibió la mayor participación en sus canales de redes sociales con más de 3000 reacciones e interacciones en las publicaciones que contenían su discurso de presentación en el que explicaban su diseño.

“Estamos absolutamente emocionados de ser los ganadores del Next-Gen Mask Challenge, y estamos extremadamente agradecidos con XPRIZE y con todos los patrocinadores y socios increíbles de este evento”, manifestó Nikhil Dave de Luminosity Lab. “Desde que la COVID-19 llegó por primera vez a nuestra comunidad en marzo, hemos buscado todas las formas posibles de ayudar, ya sea mediante la colaboración pública con EPP impreso en 3D, el desarrollo de sistemas de esterilización para máscaras N95 o incluso el diseño de nuestra propia máscara de próxima generación. Estamos ansiosos por seguir trabajando y apoyar a nuestra comunidad global de todas las formas posibles, y estamos absolutamente encantados de tener la oportunidad de continuar este trabajo con el apoyo y el aliento de XPRIZE”.

“Felicitamos a los ganadores de la competencia”, expresó Jim Cramer, presentador de Mad Money en CNBC. “Cuando comenzamos este viaje, queríamos crear conciencia entre los jóvenes sobre la necesidad de usar máscaras. Nos complace tener tantas inscripciones de todo el mundo. Ahora comienza el trabajo arduo, ya que nuestros jóvenes campeones se propusieron convertir estas máscaras en unas que demostrarán ser efectivas y que se puedan usar en todo el mundo para tratar de detener la propagación de la COVID-19”.

“Usar una máscara es una de las medidas más importantes que podemos tomar para derrotar esta pandemia”, señaló Marc Benioff. “El Next-Gen Mask Challenge de XPRIZE ha desatado el talento de algunos de los jóvenes innovadores más increíbles que están ansiosos por ayudar a crear un futuro más saludable para todos nosotros”.

Los equipos recibirán sus ganancias dentro de los sesenta días y trabajarán de forma independiente, como deseen hacerlo, para finalizar sus prototipos en función de la información proporcionada durante la competencia y los comentarios finales de los jueces. Aquellos interesados en seguir el proceso pueden hacerlo a través de xprize.org/mask, theluminositylab.com, teampolair.com y teamnaijaforce.com.ng. Para obtener información adicional sobre XPRIZE, visite www.xprize.org.

