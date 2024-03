Tras un 2023 memorable, con un aumento del 19% en los ingresos recurrentes anuales, Percona se posiciona para un éxito aún mayor en el próximo año

Honores, Innovaciones y Alianzas Estratégicas: Los logros multifacéticos de Percona generan un gran impulso para el líder de bases de datos de código abierto.

RALEIGH, Carolina del Norte–(BUSINESS WIRE)–Percona, líder en software, soporte y servicios de bases de datos de código abierto para empresas, empieza 2024 tras un año marcado por el crecimiento sostenido de sus clientes, la obtención de múltiples premios de prestigio y la introducción de mejoras innovadoras en sus productos. El extraordinario 2023 de la empresa ha consolidado aún más su posición como proveedor de referencia de soluciones de bases de datos de código abierto y servicios de soporte.





Tras haber pronosticado que el mercado de bases de datos superaría los 100 000 millones de dólares en 2023, Gartner prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,8% hasta 2027 y alcance los 203 600 millones de dólares. Esto confirma la demanda sostenida de sofisticados conocimientos de gestión de bases de datos para garantizar un rendimiento, seguridad y confiabilidad óptimos. Percona, que cuenta con una cualificación única para satisfacer estas necesidades, ha aprovechado esta oportunidad en expansión y ha conseguido un aumento del 19% en los ingresos recurrentes anuales (IRA).

Crecimiento impulsado por los clientes

Impulsada por la innovación continua y un compromiso inquebrantable con el éxito del cliente, Percona ha seguido ampliando su base de clientes, tanto con nuevas adquisiciones de clientes como con la ampliación de las relaciones con los existentes, lo que ha contribuido a su crecimiento totalmente orgánico.

Uno de los ejemplos más notables es el de EveryMatrix, un importante proveedor de software de iGaming, que se ha beneficiado de la experiencia en servicios gestionados de Percona, optimizando su gestión de bases de datos para MySQL, MariaDB y PostgreSQL. Esta colaboración ha mejorado el rendimiento, la resistencia y la seguridad de las bases de datos, lo que ha permitido a EveryMatrix centrarse en la innovación y la satisfacción del cliente en un sector tan competitivo como el del juego en línea.

Del mismo modo, PagerDuty confía en el soporte de Percona para MySQL, que garantiza instancias de bases de datos confiables y de alto rendimiento, críticas para las operaciones de PagerDuty. La asistencia proactiva de Percona, incluido el soporte al final de la vida útil de MySQL 5.7 y la planificación de la migración, pone de relieve su compromiso de ofrecer un soporte y una experiencia excepcionales a su clientela.

En 2023, algunas de las marcas más reconocidas del mundo se unieron a Percona o ampliaron el alcance de su compromiso. Percona comenzó a apoyar a empresas como Netflix y el Servicio Geológico de Estados Unidos. La empresa amplió su alcance asociándose con Merchant Warrior, Otto Office y Kontron, entre otras.

Premios y reconocimientos

La trayectoria de Percona como líder en la comunidad de bases de datos de código abierto se tradujo en varios premios y reconocimientos de prestigio en 2023.

Recientemente, la empresa obtuvo el título de “Mejor solución DevOps para DataOps/Database” en los premios Devops Dozen lo que refleja su compromiso de ofrecer soluciones de vanguardia adaptadas a las prácticas DevOps modernas. Además, los innovadores productos de Percona han sido incluidos entre los productos que marcarán tendencia en la gestión de datos e información para 2024 por DBTA (Database Trends and Applications), validando aún más su posición como pionero de la industria.

Por otra parte, líderes de opinión de Percona como la directora ejecutiva Ann Schlemmer y el activista tecnológico Dave Stokes han acaparado la atención de publicaciones como Forbes, Computer Weekly, InfoWorld, The New Stack, The Register, entre otras. En estos artículos de opinión, los líderes de Percona han encabezado debates sobre datos y código abierto, dando forma al discurso en torno a las tendencias emergentes y las mejores prácticas.

Innovaciones y mejoras

Percona continúa ampliando los límites de la innovación en bases de datos con el reciente lanzamiento de Percona Everest en su versión Beta, una plataforma de base de datos nativa de la nube de código abierto. Percona Everest es la primera solución de código abierto que combina capacidades multinube y multibase de datos en una sola plataforma. Con una interfaz de usuario (IU) y una interfaz de línea de comandos (ILC) intuitivas, Percona Everest ofrece funciones avanzadas de aprovisionamiento y gestión de bases de datos sin costo, al tiempo que proporciona control sobre los gastos de infraestructura y elimina la dependencia del proveedor.

Percona Everest es una solución que permite a los usuarios disfrutar de funciones flexibles como el aprovisionamiento, la escalabilidad, la optimización del rendimiento y la alta disponibilidad con total automatización. Al integrarse con Kubernetes Operators, Percona Everest da a los usuarios la posibilidad de ejecutar bases de datos en cualquier lugar, liberándolos de las limitaciones de las plataformas de nube pública.

Además de la versión Beta de Percona Everest, Percona introdujo numerosas mejoras y actualizaciones en su gama de productos a lo largo de 2023, entre las que se incluyen:

Un completo programa de soporte post-EOL para MySQL 5.7 , con el que los clientes participantes pueden seguir operando con un Percona Server para MySQL 5.7 totalmente compatible hasta que sea más conveniente actualizar a versiones posteriores. Dentro de este programa, Percona sigue publicando las versiones con parches CVE de MySQL 5.7 para los clientes participantes.

, con el que los clientes participantes pueden seguir operando con un Percona Server para MySQL 5.7 totalmente compatible hasta que sea más conveniente actualizar a versiones posteriores. Dentro de este programa, Percona sigue publicando las versiones con parches CVE de MySQL 5.7 para los clientes participantes. Percona Monitoring and Management (PMM) introdujo las capacidades de monitorización de copias de seguridad de MongoDB, que brindan a los usuarios un proceso de copia de seguridad y restauración racionalizado y una gestión de inventario mejorada.

Preparados para crecer

Con vistas al futuro, Percona está preparada para continuar su expansión. La empresa se mantiene firme en su misión de mejorar el funcionamiento de las bases de datos empresariales mediante una combinación única de experiencia y software de código abierto.

“A medida que reflexionamos sobre nuestros logros recientes y los progresos que hemos hecho en 2023, está claro que todos los atributos que los clientes valoran en un proveedor (dedicación a la innovación, soluciones centradas en el cliente y fomento de relaciones relevantes) están conduciendo a Percona en la dirección correcta”, declaró Ann Schlemmer, directora ejecutiva de Percona. “Estamos orgullosos de cada hito que hemos alcanzado y del increíble equipo que nos ha llevado hasta aquí. Confiamos en continuar con nuestro compromiso de impulsar el progreso”.

Percona reafirmará su liderazgo dentro de la comunidad de bases de datos de código abierto con su participación en eventos clave de la industria a lo largo de 2024, como KubeCon North America y Open Source Summit North America. En estos eventos, y en muchos otros, Percona mantendrá la expansión de su impacto en la comunidad de bases de datos de código abierto.

Más información sobre cómo las bases de datos funcionan mejor con Percona.

Acerca de Percona:

Percona es una empresa de software, soporte y servicios de bases de datos de código abierto de primera categoría. La organización está especializada en ayudar a las empresas a garantizar que sus bases de datos -y las aplicaciones que dependen de ellas- sean seguras, conformes, eficaces y estén disponibles en todo momento.

Gracias a una combinación única de experiencia en bases de datos y software empresarial de código abierto, Percona ofrece a las organizaciones la libertad de elegir, crear e innovar con rapidez a medida que crecen. Para obtener más información, visite www.percona.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Jacob Manchester



Ejecutivo de cuentas sénior, Relaciones públicas



Scratch Marketing + Medios de comunicación



Percona@scratchmm.com