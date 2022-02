Tras la adquisición de LSNE, PCI Pharma Services continúa ampliando su experiencia en llenado y acabado estéril con equipos de última generación

La maquinaria novedosa incorporada en las sedes de San Diego y Melbourne amplía la oferta mundial

FILADELFIA–(BUSINESS WIRE)–PCI Pharma Services (PCI), una empresa líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), hoy anunció la incorporación de tres máquinas excepcionales de llenado y acabado estéril automático en sus sedes de San Diego y Melbourne. Esta maquinaria excepcional comprada en Cytiva puede hacer el llenado de diferentes medicamentos estériles en viales y jeringas. La incorporación de esta maquinaria se produce tras la reciente adquisición de PCI, Lyophilization Services of New England, Inc. (LSNE), una empresa especialista en la fabricación de inyectables complejos para moléculas pequeñas y biológicas, lo que les proporciona más capacidades a los clientes de PCI durante todo el ciclo de vida del producto, y lo que también le permite ofrecer al mercado sus terapias transformadoras de manera más rápida y segura.





“La incorporación de esta maquinaria de última generación en dos sedes clave (San Diego y Melbourne) es parte de nuestra estrategia mundial para aumentar nuestra capacidad de llenado y acabado estéril y ayudar a aliviar la escasez mundial de capacidad de fabricación y envasado de medicamentos estériles”, explica Tim Roberts, Director comercial de PCI Pharma Services. “El aumento de la cantidad de medicamentos nuevos en desarrollo en varias áreas terapéuticas, sumada a la alta demanda de producción de vacunas contra el COVID-19, hizo que a las empresas farmacéuticas se les hiciera cada vez más difícil asociarse con CDMO confiables que tengan la experiencia y la capacidad de abastecer sus necesidades de fabricación de medicamentos. La tecnología Cytiva le permitirá a PCI ofrecerle a sus clientes una mayor capacidad de llenado y acabado estéril para apoyar su desarrollo clínico y su fabricación y, finalmente, le permitirá sacar al mercado terapias importantes más rápidamente en todo el mundo”.

PCI invirtió en una llenadora de viales Microcell y en una celda de trabajo de llenado aséptico SA25 en sus instalaciones de San Diego para garantizar la entrega de medicamentos desde la fase 1 hasta la fase 3, y así abastecer las necesidades de los clientes clínicos locales y mundiales. Además, se incorporó un llenador de viales Microcell en Melbourne para mejorar aún más los servicios iniciales que se producen allí y para brindarle una capacidad adicional a Australia, el líder mundial en entornos de fase I. Estas maquinarias avanzadas aceleran el proceso de llenado gracias a la automatización y evitan la intervención humana en los entornos estériles. Cada unidad está contenida en un aislador, lo que hace que sea más seguro para el paciente y le da una ventaja de cumplimiento sobre la competencia de PCI, que solo usan tecnología de llenado manual para producir los lotes de medicamentos. Las máquinas ya se encuentran en las instalaciones de PCI y se espera que se encuentren en funcionamiento completo para septiembre de 2022. Esta inversión aumentará las ofertas de LSNE, que incluyen capacidades de fabricación mundial en fórmulas complejas, alta potencia, llenado y acabado estériles y liofilización, un importante proceso de fabricación comúnmente utilizado con terapias inyectables y biológicas, como vacunas y tratamientos contra el cáncer.

“Nuestras instalaciones en Melbourne y San Diego se encuentran en lugares donde hay una gran cantidad de ensayos de fase temprana, y donde también se encuentran empresas biofarmacéuticas importantes. Esta expansión es parte de nuestro plan para satisfacer más a nuestros clientes, ya que agregamos capacidades que complementan nuestra oferta integrada en los servicios de ensayos clínicos, como el envasado y el S&G, que generan facilidad y simplicidad en los centros económicos clave”, comenta Brad Payne, Director de operaciones de PCI Pharma Services. “La incorporación de esta maquinaria de vanguardia en sitios de relevancia mundial creará cadenas de suministro biofarmacéuticas incluso más eficientes para PCI y sus clientes, ya que aprovechamos las nuevas tecnologías para que podamos seguir brindando los medicamentos necesarios a los pacientes más rápidamente, junto con nuestros clientes”.

Acerca de PCI Pharma Services

PCI es un CDMO líder a nivel mundial, que ofrece a los clientes capacidades integradas e integrales de desarrollo, fabricación y envasado de medicamentos para aumentar la velocidad de comercialización de sus productos y ampliar las oportunidades de éxito comercial. PCI aporta la experiencia comprobada que otorgan más de 50 lanzamientos de productos exitosos por año y más de cinco décadas en el negocio de los servicios médicos. Actualmente, tenemos 30 plantas en siete países (Australia, Canadá, EE. UU., Irlanda, Gales, Alemania y España) y más de 4300 empleados que trabajan para brindar terapias que le cambien la vida a los pacientes. Gracias a la tecnología líder y la inversión continua, estamos en condiciones de responder a las necesidades mundiales de desarrollo de medicamentos durante toda la vida útil del producto, desde las capacidades de fabricación, pasando por la cadena de suministro de ensayos clínicos, hasta la comercialización. Nuestros clientes nos ven como una extensión de su negocio y un socio colaborador con el objetivo común de mejorar la vida de los pacientes. Para mayor información, lo invitamos a visitar pci.com

Contacts

Ty Guzman-Touchberry, WE Communications



tgtouchberry@we-worldwide.com/+1-212-551-4877